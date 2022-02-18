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即市新聞

18/02/2022 16:56

《小傳日記》保餐廳棄美團？科網佬未必真玩完！

　　《小傳日記》噚日下晝就傳出烏克蘭方面違反《明斯克協議》，用咗迫擊炮同手榴彈炸烏東
，不過之後烏克蘭就話返係佬開火在先，兩邊有兩邊講，但係花旗國就一如預期嚇跌啦，道指跌
６００幾點，納指又跌４００幾點。不過魚缸今朝都係無乜受到影響。
　　不過嗰邊戰鼓響起，香江魚缸下晝忽然翻風，就係翻咗陣監管風！下晝好多媒體都報導，阿
爺下面嘅發改委印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》通知，引導外賣等互
聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。
　　雖然話係「引導」，但大家都知即係一定要做啦！所以神州外賣一哥美團（０３６９０）差
唔多三點就開始急跌超過一成，最多仲冧超過一成七！美團衰，恒指仲衰！即時拉低恒指超過
３００點，其他科網佬都即刻跟跌。
　　好多人都會疑惑，今年監管風唔係打完喇咩，點解又會咁架？但係其實阿爺今年應該真係取
態唔同咗嘅，一來今年人行政策係好有利經濟，對上年監管最甘嘅磚頭佬同科網佬，今年都係呵
返多啲，前排先特登約咗咁多間科技企業開會，認同佢哋嘅貢獻，好有可能係喺嗰次單定聲會有
今次呢條措施都未頂嘅，不過都係估啫，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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