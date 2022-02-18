《基金債券攻略－凌風》安聯的「三合一」派息基金

《基金債券攻略》上篇提到，安聯收益及增長基金是近年基金零售市場最紅的一隻基金，她

現時的派息率大約７厘，以今時今日的低息環境來說，這個息率水平已算相當吸引。

正如我所說，作為一隻及格的派息基金，派息之餘，基金價格穩定才更重要，因為賺了息卻

蝕了本，有可能會得不償失。但該基金歷年的表現相當穩定，令投資者在賺息之餘，又可以保住

本金。

那麼，到底這隻基金是買甚麼地區或類型的資產？為甚麼可以派高息之餘，價格又守得那麼

好？

簡單一句，她是買美國市場的。一聽到我這樣說，大家會否有點擔心呢？！我相信，大家擔

心，是因為過去幾年，美股已經升了很多，現在買可能會有點驚！

但我想先交代一下她的投資項目，稍後再評論她的風險。

該基金的名字包括「收益」和「增長」。一般來說，以增長為目標的基金，大部分都是買股

票的，即是博股價升；而以「收益」為目標的基金，則大部分都是買債券，主要是想賺利息。這

隻基金的名字包括「收益」和「增長」，明顯是一隻股債混合的基金，即是想有穩定現金流之餘

，也想有資產升值！

正如上文所說，該基金的投資地區主要是美國，而她所買的債券和股票，都是美國企業。我

會這樣形容，該基金是一隻「三合一」的基金，因為她有三分一資產是買股票的；另外三分一買

美國的企業債，最後三分一就是買美國企業的可換股債券。企業債大家可能聽得多，但可換股債

券或許較陌生，我想解說一下

可換股債券的意思是，這張債券除了是債券，可以定期收到利息之外，債券持有人還有機會

行使這張債券，即是將這筆債轉換成股票，令持有人由債主變成股東。

買入可換股債券，屬進可攻退可守的選項，因為既有債券的穩定收益，又不用擔心股價下跌

，因為萬一股價不似預期，便只收息不行使。但如果該股票升逾行使價，便可以賺息之餘，行使

換股權利，換股之後在市場沽出，賺取市價和換股價的差額。當然，有這個著數的話，一般來說

，可換股債券的票面息率會低於一般的債券。

安聯的收益及增長基金就是這麼一個平衡的組合，三分一是可升可跌的股票，三分一是以收

高息為主的企業債，最後三分一是進可攻退可守的可換股債券。

我可以告訴大家，該基金其中一個成功投資是買入Ｔｅｓｌａ的可換股債券。大家聽到我這

樣說，會不會馬上柴台？因為買入Ｔｅｓｌａ的股票才賺得多呢！

我當然明白，但大家是否知道，Ｔｅｓｌａ的股價也不是一帆風順的，如果直接買入

Ｔｅｓｌａ的股票，風險其實十分高，買入Ｔｅｓｌａ的可換股債券就不同，幾乎是在無風險的

情況，賺取比債券更高的回報。

至於股票方面，該基金主力買大型科技股，而且主要集中資訊科技股，例如蘋果、

Ａｌｐｈａｂｅｔ和Ａｍａｚｏｎ等等！不難想像，這類大型科技股近年的表現十分出色，為安

聯這隻基金中的股票部分貢獻不少。

但問題是，未來又如何？現價才買，風險又如何呢？下次再續。《凌風》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

