《品中資－羅國森》小米（０１８１０）還能雙倍奉還嗎？

《品中資》在今年的虎年推介股之中，除了上次品評過的藥明生物（０２２６９）表現較失

色外（不足兩星期，股價下跌兩成半，但這幾天已經有反彈），另一隻令人失望的就是小米

（０１８１０）。

但所謂的失望，只是現價（昨日（１７日）收市報１６﹒５４元）跟我推介時的股價沒有太

大變化（推介時是１６﹒４８元），而不是真的下跌了。由於其餘６隻推介股已錄得不俗升幅，

相比之下，小米仍算是失色的。

我在早前的個股點評中已經指出，小米是２０２０年第二大升幅藍籌，僅次於藥明，但去年

卻變成第五大跌幅藍籌，真是一念天堂，一念地獄，情景令人有點心寒。

但其實，這也貫徹了小米上市以來的走勢模式，即是可以升到你唔信，但也可以跌得很深，

只要稍為把持不定，都有可能被震出來。

正因為她的股價去年已經大幅調整，而她也是少數已經賺錢的科技股，所以，我再向她打主

意，兼向大家推介。過去，我也推介過小米，甚至認為她是跌後可以「雙倍奉還」的股票之一，

所以，今次我對小米仍然有信心。

回顧一下小米坎坷的日子吧！２０１９年初的時候，小米股價從高位回落至１２元左右，我

當時就向大家推介，認為她的股價有望翻倍，即是我所說的「雙倍奉還」。

但無奈地，小米股價真的可以跌到你唔信，從我推介時的１２元，反覆下跌至同年年底的８

元多水平，即是再跌三成多才喘定我有些讀者和朋友都是在１２元附近入貨的，眼看小米持續下

跌，最後也要舉手投降。

誰不知，踏入２０２０年之後，小米股價開始轉強，從年初的１０元水平起步，３月份時反

覆跌回１０元的起步點（當時全球爆發疫情，幾乎所有股票都下跌），但之後就愈升愈有，也愈

升愈急。２０２０年１２月底收市時，小米股價報３３﹒２元。而到了２０２１年１月５日，小

米股價創出歷史高位的３５﹒９元（但之後……）。



＊低位入貨３倍奉還＊



即是說，如果以２０１９年初的股價１２元計，如果不被她震走的話，也有逾倍回報。如果

夠膽在８元水平買入的話，更何止「雙倍奉還」，簡直是３倍奉還呢？但我相信，夠膽在這個水

位買小米的投資者應該少之又少。

回說小米的基本因素。其實，小米的經營，從投資角度，最令我不安的，就是佔業務六成收

入的手機，毛利率十分低。但上市後，這個情況已有改善，今年第三季的手機毛利率已升至

１２﹒８％，主要因為小米陸續推出一些高價手機，尤其在歐洲市場，高價手機的佔比較高，可

以拉升毛利率。

雖然這個毛利率水平仍然不算高，但一來，預期小米可以繼續推出高價手機；二來，手機業

務的佔比會逐步被其他毛利率更高的業務取代，最終應該會有正面影響的。

事實上，我看好小米，主要是看好她的ＩｏＴ與生活消費品業務，包括各類智能家居電器等

等。這些業務的毛利率曾經比手機為高，最新是１１﹒６％，但由於手機的毛利率持續改善，現

在反而超越了ＩｏＴ與生活消費品業務。

不過，我相信，這也是小米的整體策略，即是先以低價搶佔市場，然後才細分市場，推出高

價產品，以提高整體的毛利率。即是說，日後站穩陣腳之後，這方面業務的毛利率可望逐步提高

。

至於毛利率最高的業務，小米歸納為互聯網服務，毛利率達七成三，可惜現時只佔小米總收

入的一成半。這些業務包括電腦╱手機遊戲、廣告和金融科技。

如果大家有買騰訊（００７００）就知道，這幾項業務正正就是騰訊的主要業務。當然，這

部分業務跟騰訊比較，可謂小巫見大巫。但長遠來說，這方面的業務正是小米未來的希望。

我曾經指出過，小米明顯有蘋果公司的影子，大家都是靠手機硬件起家，但蘋果走高檔路線

，而小米則走大眾化路線，或以此來起步，避免跟蘋果正面競爭，但當站穩陣腳後，也會逐步調

高檔次。

如果小米能夠到做蘋果的一半，已經很了不起了，因為蘋果已經從硬件，過渡至「收租佬」

，因為她的Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ，ｉＣｌｏｕｄ和Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ等服務，都是「坐著

收錢」的生意。



＊開拓汽車業務拖累股價＊



小米的互聯網業務，也正等於蘋果的Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ，ｉＣｌｏｕｄ和Ａｐｐｌｅ

Ｍｕｓｉｃ等業務，未來發展如何，我們仍要拭目以待。

我相信，小米股價過去一年大幅調整，應該是跟她們想進軍汽車市場有關，但正如我早前所

說，我對小米進軍汽車市場反而有些期望，相信她會是小數的「半途出家」者，因為小米的業務

已經有一定基礎和粉絲，以她過去以低價搶佔手提電話市場的經驗，今次也可能有意想不到的效

果。

我仍然相信，她的股價已經差不多見底了，因為她是所有已賺錢的科技股之中，估值最低的

一家，甚至比阿里巴巴（０９９８８）更低，２０２１年的預測市盈率只有１５倍左右（阿里是

２０倍左右），只要市場氣氛好轉，又或者小米的汽車業務沒有出現大的失誤，股價應有不俗的

上升空間，但今次要雙倍奉還可能有點難度（我是指今年內，如果是長？的話，當然有很大機會

）！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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