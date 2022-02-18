《雷鳴天下－雷鼎鳴》抗疫戰爭的最高動員令

《雷鳴天下》習近平以中共中央總書記身份而不是國家主席身份發出最高指示，通過國家機

器國務院的副總理韓正轉述對港疫情的關懷，並提醒香港特區政府要負起主體責任，把控制疫情

作為當前壓倒一切的任務，動員一切可動員的力量與資源，採取一切必要措施去抗疫，中央有關

部門及地方政府都要全力支持。



習總書記這段指示內涵豐富，在香港人人鬱結的日子中，我們應可看到曙光。現時制定抗疫

策略的領導機制，似已從特區政府轉到港澳辦及國家衞健委身上，加上廣東省委及內地富有經驗

的專家，特區政府的主要角色恐怕主要是執行決定。內地是當今全球抗疫最成功的地方，香港本

來也有點成績，但疫情近日失控，其策略備受質疑。現在由最有經驗與成績的內地機關及專家一

錘定音，負責制定新的策略，我們大可不用太擔憂在策略上的錯誤，但特區政府的執行力是否足

夠？是否要多倚靠紀律部隊幫助？香港的特殊擠迫家居環境會否造成不易克服的困難？我們仍需

拭目以待，但資源及人手比前豐富，卻已成事實。對現時新形勢，有好幾點應該注意。



＊來港幫忙，料黨員多＊



為何用總書記的身份？這是因為中共中央視抗疫為中國共產黨領導下的一場戰爭。我們要明

白，內地人民雖都為中國抗疫成功而感到驕傲，但對香港的拖拖拉拉卻早已看到心頭火起，在通

關問題上一直有抗拒，怕自以為是的港人到內地播毒。兩年多前的黑暴，更易使內地人民不滿，

他們難免要問，為何要幫助這些不知感恩的人去抗疫？要知道，他們來港幫忙，是如上戰場般，

有可能付出生命與健康代價。就算是我在科大的內地來的同事，很多人都對港人向中央要求這要

求那呼之則來揮之則去的態度十分不滿。中共的軍隊有個傳統，最危險的工作要黨員身先士卒上

陣，習近平的動員令不啻也是對著黨員說，你們要以身作則不怕危險，走上抗疫第一線，不能像

港官般都躲在家中對著電腦辦公。我估計，來港的抗疫人員很多都會是中共黨員。



把抗疫視為戰爭是很正確的做法。歷史上，大瘟疫的影響不遜於戰爭，瘟疫可以喪邦，亦可

興邦。這類例子歷史上多的是。１４世紀中葉鼠疫殺至歐洲，最終歐洲人口死掉近半，但這過程

中，部分歐洲人民痛定思痛，看到了中世紀封閉思想與愚?會導致死亡，在醫學上漸走進實證之

路。思想上也逐漸開放，造就了文藝復興及更後來的科學革命。１６世紀西班牙人入侵美洲，並

帶來了天花，其對手阿茲德帝國的軍隊對此沒有免疫力，中招後變得不堪一擊，若無天花，今天

世界的政治版圖恐都要改寫。就算是今天，美國的抗疫失效，死亡人數下月可能過百萬，超過美

軍在２０及２１世紀的總陣亡人數，而中國則因抗疫成功而民心有強大凝聚力及制度自信。習總

書記能不把抗疫當作一場戰鬥嗎？



在抗疫的戰略及戰術上，我們可預期甚麼？在戰略上，肯定是繼續走動態清零之路。這條路

不可能永遠走下去，當病毒毒性減弱，絕大多數人都打了針，或有特效藥時，疫症流感化，當然

便可與病毒共存。但以目前數據判斷，Ｏｍｉｃｒｏｎ毒性雖不及過去，但尚未流感化，英國從

１２月１日至今，新增病例是死亡人數的５４０倍，美國則是２１４倍，這些數字顯示死亡率似

非十分可怕，但也不是無所謂，更重要的是，病逝者多集中在長者，尤其是沒有打針的長者，例

如根據英國病例，８０歲以上沒打針的，死亡率高達２２﹒５４％，打了３針的，死亡率則是

２﹒６１％。



香港雖也自稱為動態清零，但卻一直存有重大漏洞，在中招者減少之時，不懂得利用各種誘

因軟硬兼施增加接種率，以致今天打了第３針的只得１３０多萬人，等同港人在抗疫戰爭中自我

裝備不足，隨時中招，中招後又較易死亡。全民的核酸檢測也從來不肯做。



＊內地４招，港可引進＊



在戰術上，內地有幾招頗為有效，可望引進香港。第一，內地接種疫苗起步雖然較慢，但迅

速增長，現時已打了近３０﹒６億針。第二，其追蹤系統效率高，容易找出可能中招之人，就算

內地團隊撤離香港後，特區政府也應把這系統搬過來以保港人安全。第三，內地其實也沒有搞全

民驗測核酸，但在有爆發時，卻可迅速替受影響的地區或群組驗測，再加上其高效的追蹤系統，

可把中招者隔離出來。至於香港，若中招人數太多，找不到地方隔離，全民驗測或許也無濟於事

，所以提供更多隔離及醫療設施才可使全民驗測有作為。第四，內地嚴防外來輸入疫症，在國內

中招者不多的情況下，人民可自由自在生活。香港也有此政策，但現在急需的是把中招率壓下去

，使到醫療系統不至崩潰，才可望市民過著正常生活，但這未必是２０、３０天內可做到之事。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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