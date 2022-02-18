《鍾之日記》香港疫情沒見頂，企業出手助抗疫

《鍾之日記》２月１８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



香港第五波疫情繼續惡化，今日新增３６２９宗確診，除２宗屬輸入病例，其餘均為本地個

案；初步陽性個案更高達約７６００宗。本港地產商紛紛提供資源助抗疫。信和集團提供７００

間酒店房間，供政府作社區隔離設施。新鴻基地產提供超過１０００間酒店房間，亦可以提供商

場、工廈、寫字樓等作為接種地點。恒地會捐款１３００萬港幣全力支持抗疫工作，如有需要，

可以提供林村、林錦公路２００萬呎土地建方艙醫院。新世界提供７００間酒店客房，亦非常願

意騰出灣仔會展，作檢測用途。盈科拓展集團會派出旗下的人氣偶像團體Ｍｉｒｒｏｒ為抗疫大

使，宣傳居家抗疫。長實集團表示旗下四間酒店將提供超過３０００個房間用作社區隔離設施。

內地企業亦出錢支持抗疫，京東將向香港醫護人員捐贈１億元人民幣的抗疫物資。騰訊

（００７００）在宣布捐出首期１０００萬元用於幼童和長者防疫需要後，決定透過旗下騰訊基

金會追加４０００萬元，總計向香港抗疫支援５０００萬元。阿里巴巴（０９９８８）公益基金

會亦向香港捐出１０００萬港元，支持醫護人員的抗疫工作。

香江魚缸全日表現低迷，低開１５９點報２４６３３，早段曾跌１４６點，半日低收１１７

點報２４６７４。午後跌幅加劇，臨近收市跌近５００點。ＡＴＭ走勢乏力，美團

（０３６９０）午後遭拋售，即使內房及物管股上升，都無助減緩恒指跌勢。恒指全日低開低收

，報２４３２７，跌４６５點或跌１﹒８８％，主板成交１２６２﹒１８億元。



＊地產利好復仇，滬指收復上周裂口＊



滬深股市今早低開，惟地產股受房貸限制放寬拉漲，加上商品股繼續走高，滬綜指跌幅不斷

收窄，午後重回升軌，全日升０﹒６６％連升第四日，在３４９０﹒７６點全日最高位收市，收

復上周五（１１日）造成的裂口，累計全周升０﹒８％；深成指全日升０﹒２７％，值得留意的

是創業板指仍跌０﹒４６％，但全周反彈２﹒９％，結束連跌三周的趨勢。

公開市場今日有２００億元人民幣的逆回購及２０００億人幣１年期ＭＬＦ到期，單日淨回

籠２１００億元人民幣，全口徑計本周淨回籠１５００億元人民幣。兩市成交較上日顯著回落，

兩市全日成交８０７５億元人幣，按日減少１１﹒１％。



＊外賣平台要共同富裕，美團遭拋售＊



內需疲軟對中國經濟帶來挑戰，國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業

恢復發展的若干政策》的通知，提及多項緩解受疫情影響的行業。當中最引市場關注的條文內容

，包括引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成

本；引導互聯網平台企業對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業，給予階段性商

戶服務費優惠。

一有壞消息便觸發市場恐慌，美團（０３６９０）帶頭急插，盤中一度低見１８２元，創近

兩年新低，尾盤亦未能收復２００元關口，最終瀉近１５％收報１８８元。而競爭對手餓了麼的

母公司阿里巴巴（０９９８８）反應沒有美團大，全日跌近３％，其他科網股受累跟跌，京東

（０９６１８）跌近３％，騰訊 （００７００）跌近２％，快手（０１０２４）跌近半成。



＊多地房貸首付鬆動，內房舉杯慶祝＊



據內媒報道，四大銀行下調山東省菏澤市個人住房貸款首付款比例，「無房無貸」購房者的

首付比從之前最低３０％，降至最低２０％。而就在同一天，再有報道指出，重慶及江西贛州等

地有地產中介表示，不少當地銀行已在春節前後將首套房貸首付比例降至２０％。消息刺激內房

股上漲，融創（０１９１８）漲５﹒３％，潤地（０１１０９）升５﹒１％，萬科

（０２２０２）升４﹒３％，中海外（００６８８）升２﹒９％，碧桂園（０２００７）走高

２﹒３％。

中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜分析指出，政策或對市場情緒產生較好帶動，購房

者觀望情緒或有所改觀，置業信心將得到一定提振。預計未來或將有更多城市效仿跟進，特別是

城市基本面弱、市場調整壓力較大的三、四線城市；不過亦有專家認為，該政策看似力度很大，

但事實上內地此前已放寬了有關規定。

另外，穆迪發報告稱，中國的國有房企以及在這個領域有風險敞口的國有公司，將在未來６

至１２個月內從陷入困境的同行手中收購更多資產，而這類高槓桿交易將對地方國企造成更多負

面影響，不過目前房地產行業融資環境收緊，對國有企業的影響要小於民營企業。



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