【華為動向】華為投資４０億人幣於深圳香蜜湖建數字能源總部

《經濟通通訊社１８日專訊》據內媒報道，華為擬總投資４０億元人民幣於深圳福田區香蜜

湖片區，建設華為數字能源總部及研發基地。

據報項目建成後主要進行在線能源計量技術研發、新型能源技術研發、能量回收系統研發等

，推動「雙碳」產業鏈集聚發展。

２０２１年至今，華為已陸續在東莞、南寧、吉林等地斥資拿地，擬建設相關業務總部基地

或區域總部等。（ｄｗ）

