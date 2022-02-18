【華為動向】華為投資４０億人幣於深圳香蜜湖建數字能源總部

《經濟通通訊社１８日專訊》據內媒報道，華為擬總投資４０億元人民幣於深圳福田區香蜜
湖片區，建設華為數字能源總部及研發基地。
據報項目建成後主要進行在線能源計量技術研發、新型能源技術研發、能量回收系統研發等
，推動「雙碳」產業鏈集聚發展。
２０２１年至今，華為已陸續在東莞、南寧、吉林等地斥資拿地，擬建設相關業務總部基地
或區域總部等。（ｄｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話18/02/2022
【虛幣世界】烏俄局勢緊張股幣齊跌，比特幣跌近四萬美元關
|香港要聞17/02/2022
【新冠肺炎】葉劉：疫情嚴重須全民檢測 中央支援確保資源充足
|財經熱話17/02/2022
【預算前瞻】稅務學會倡派三千元消費券 應全面檢討稅制擴闊稅基
|中國故事17/02/2022
《神州經脈》白宮報告批中國不遵守承諾 東歐戰事累滬指勉強收升
|財經熱話17/02/2022
渣打去年業績遜預期 宣布回購股份股價仍下挫
|市場動向17/02/2022
2022年「亞太網路科技高峰會」（APRICOT）將於月底線上舉行
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰