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18/02/2022 08:43

【華為動向】華為投資４０億人幣於深圳香蜜湖建數字能源總部

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據內媒報道，華為擬總投資４０億元人民幣於深圳福田區香蜜
湖片區，建設華為數字能源總部及研發基地。
　　據報項目建成後主要進行在線能源計量技術研發、新型能源技術研發、能量回收系統研發等
，推動「雙碳」產業鏈集聚發展。
　　２０２１年至今，華為已陸續在東莞、南寧、吉林等地斥資拿地，擬建設相關業務總部基地
或區域總部等。（ｄｗ）

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