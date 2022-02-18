【新冠肺炎】全國昨增４０宗本土確診，上海有來自香港偷渡者確診

《經濟通通訊社１８日專訊》國家衛健委公布，２月１８日，全國確診者新增確診８７宗新

型冠狀病毒肺炎病例，本土病例４０宗（內蒙古２２宗，其中呼和浩特市２１宗、包頭市１宗；

遼寧９宗均在葫蘆島市；江蘇４宗均在蘇州市；廣東４宗，其中深圳市３宗、東莞市１宗；雲南

１宗在紅河哈尼族彝族自治州）。境外輸入病例４７宗，含５宗由無症狀感染者轉為確診病例均

在廣東）；無新增死亡病例；新增疑似病例６宗，均為境上海外輸入病例；新增治癒出院８４宗

。此外，新增無症狀感染４５宗，２０宗為本地個案。



＊深圳政府指香港偷渡「很多」＊



上海市衛健委通報，昨日通過口岸聯防聯控機制，報告１３宗新增境外輸入性新冠肺炎確診

病例。其中一名病例為中國籍，在香港暫住，於２月１３日從香港進入內地，２月１４日自珠海

乘坐高鐵抵滬。對此，上海官方微信回應表示，目前該人員因涉嫌妨害傳染病防治罪已被公安機

關立案偵查，將依法追究其刑事責任，對其非法越境的行為，將一並予以查處。案件正在進一步

偵辦中。

周一（１４日）凌晨，有１５人從香港東涌碼頭上船偷渡至珠海，並分散至湖南、福建及廣

東多個城市。深圳市羅湖區政府，透過短訊通知市民，指香港偷渡人員「很多」，公安只抓到部

份，有漏網之魚。

另外廣東省中山市公開一宗從珠海入境的確診個案。患者１３日從香港入境珠海，１４日從

珠海抵達中山市大涌鎮。通告無寫明入境方法，無提及是否偷渡者，但明顯與抵達珠海後必須「

１４＋７」的隔離政策不符。而以上兩人的入境珠海時間，與此前已曝光的１５人情人節凌晨偷

渡時間不同。（ｃａ）



