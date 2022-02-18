【新冠肺炎】深圳：再多１１名跨境貨車司機呈陽性，累計６６人

《經濟通通訊社１８日專訊》深圳市公布，在深圳口岸再檢出１１名跨境貨車司機核酸檢測
呈陽性，自２月４日以來，累計６６名跨境司機受感染。
深圳當局表示，相關病人已轉送至指定醫院隔離治療，已通報香港相關部門，司機所到場所
已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實。（ｊｔ）
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