【新冠肺炎】深圳：再多１１名跨境貨車司機呈陽性，累計６６人

《經濟通通訊社１８日專訊》深圳市公布，在深圳口岸再檢出１１名跨境貨車司機核酸檢測

呈陽性，自２月４日以來，累計６６名跨境司機受感染。

深圳當局表示，相關病人已轉送至指定醫院隔離治療，已通報香港相關部門，司機所到場所

已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實。（ｊｔ）

