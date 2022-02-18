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18/02/2022 09:22

【華為動向】據報福士汽車擬以數十億歐元收購華為自動駕駛部門

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據經理人雜誌（Ｍａｎａｇｅｒ　Ｍａｇａｚｉｎ）周四
（１７日）報道，德國福士汽車正在與中國華為公司進行談判，有意以數十億歐元收購華為的自
動駕駛部門。據悉，該部門有７００名員工。報道引述內部消息人士稱，集團高層已經就這筆交
易進行了數月的談判，其中還涉及到福士汽車並不擅長的技術系統。
　　福士汽車首席執行官Ｈｅｒｂｅｒｔ　Ｄｉｅｓｓ表示，他認為未來２５年，自動駕駛將會
成為汽車行業中廣泛的應用，因此公司希望尋求新的合作夥伴，以提升大眾在軟件設備方面自給
自足的能力。針對上述消息，華為表示不予置評，富士汽車則暫未有回應。
　　鮮為人知的是，華為早在１０年前就已著手研究自動駕駛，還專門成立了車聯網自動駕駛部
門，２０１２年時已經可以給奧迪等車企提供底層的信息技術。不過，多年來華為不斷強調其自
動駕駛業務是一門面向商業（Ｔｏ　Ｂ）的生意，「華為不造車」亦成為其對外發聲的口號，以
此消除合作車企的戒心。華為首款電動車與北京汽車（０１９５８）合作，並已於去年４月發布
極狐阿爾法Ｓ（ＡＲＣＦＯＸ　Ａｌｐｈａ　Ｓ）華為ＨＩ版電動車。（ｗｌ）

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