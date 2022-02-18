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即市新聞

18/02/2022 09:42

【內房困局】陽光城未能對付兩美元債利息，或觸境內債等產品條款

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）近期歷經千辛萬苦才獲得一
項境內債兌息展期，但境外債終究頂不住壓力出現了實質性違約。該公司最新公告，因受宏觀經
濟環境、行業環境、融資環境疊加影響，公司流動性出現階段性緊張，未能在３０日豁免期內（
即２月１５日）支付兩隻美元債利息，金額合計２７２６﹒２５萬美元。
　　公告顯示，其中一隻美元債ＸＳ２１００６６４５４４存續金額３億美元，發行利率
９﹒２５％，到期日２０２３年４月１５日；另一隻ＸＳ２２０３９８６９２７存續金額
３﹒５７億美元，發行利率７﹒５％，行權日２０２２年１０月１５日，到期日２０２４年４月
１５日。
　　陽光城表示，上述事項可能觸發境內債券等產品的相關條款，公司將按照相關規定召開債券
持有人會議，並持續評估上述事項對公司法律、財務及運營的影響。同時，該公司正就上述事項
尋求法律意見，以期通過適當方式應對相關事宜；此外，公司亦不斷努力通過各種方式獲取資金
以償還欠款。
　　據外電上周報道，陽光城中期票據「２１陽光城ＭＴＮ００１」付息展期二度闖關終獲成功
，上周二（８日）舉行的第二次持有人會議通過了該期中票延期半年付息的議案。
　　陽光城股價暫無升跌，現報２﹒６３元人民幣。（ｗｌ）

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