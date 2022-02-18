《神州縱橫－凌昆》中國宜加快鐵路建設

《神州縱橫》重視投資包括基建正成為中國經濟發展的新焦點，但如何取得成效還須探討各

種相關的理論及實踐性問題。這些方面的情況值得跟進探討。



＊鐵路具新舊基建特色＊



筆者前文批駁了所謂「後基建時代」說法，現再探討有關新舊基建之爭的問題。有些基建特

別是涉及ＩＴ及生物科技的確是之前未有的新項目，乃最典型的新基建。但在一些傳統的領域如

交通等，卻也不能一概列為舊基建。例如電動車的充電樁部署、智能道路、能源道路及車聯網等

，都是全新的基建。鐵路的情況類似，更可細分為幾類：（一）傳統的鐵路仍待完備補充，舊基

建未達飽和。（二）原有鐵路以新技術升級改造，乃新舊之間的基建。（三）全新鐵路。高鐵初

建時屬新基建，因與傳統的技術迴異，現時卻隨網絡逐步完備顯得有點舊了。但全新的高鐵

２﹒０卻蓄勢待發，萬億級的大型投資計劃已指日可待。以下將就上述三項作更詳細的探討。首

先，傳統鐵路在中國已呈現長程的普鐵、高鐵，中程的城際快鐵，和短程的市內地鐵架空鐵路等

多個層次。在東部中部，網絡雖已較完備卻仍有短板，除了快速發展以聯繫城市群的城際快鐵外

，其他還有很大的投入需求者是市內地鐵等系統。城市塞車日益嚴重，而主要解決方法的地鐵在

近年才較積極上馬，消除發展的滯後狀況仍待努力。在兩部尤其是最偏遠的甘新青藏廣大地區，

鐵路網的缺口仍很大。



＊入藏鐵路宜全面開建＊



好消息是新疆南面的和田至若羌線去年底建成今年通車，形成了環南疆及世界首條環沙漠（

塔克拉馬干）鐵路。這條沿昆侖山而行的鐵路對開發南疆藏北、向西沿邊開放和連接新疆及中部

地區等都有重大意義，早應建設。另一好消息是中老鐵路已於去年底開始營運，由昆明通往老撾

首都萬象，全長逾千公里但１０小時可達。這一線對兩國均意義重大，老撾由此擺脫無鐵路陸鎖

國困境，而中國多了一條南向沿邊開放干線，有利中老經濟走廊建設，今後還可延至柬埔寨及泰

國等。即使如此新疆及西南地區的鐵路建設仍有很多補漏項目要開展。西藏的問題尤其嚴重，至

今雖已建成青藏一線的西寧拉薩鐵路，及西往日喀則東往林芝的分支，但很多基本線路仍是空白

。本有五龍進藏計劃，所指五條鐵路只有西寧線建成及川藏線在建中，其他尚未見提及。以中國

目前的國力，包括人力財力物力及技術等，可對未有的四龍齊建早日進藏。特別是最西面的新藏

線更應早日動工，因此線對內及對外的戰略意義均特大，理應優先上馬。《資深評論員 凌昆》



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