【人行操作】人行續百億逆回購利率持平，本周淨回籠１５００億

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平為２﹒１％。
公開市場今日有２００億元逆回購及２０００億１年期ＭＬＦ到期，即單日淨回籠２１００
億元。
公開市場本周共３０００億元逆回購到期，周二開展中期借貸便利操作（ＭＬＦ）共
３０００億元，全口徑計，本周淨回籠１５００億元。（ｃａ）
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