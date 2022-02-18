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18/02/2022 15:13

《中國監管》銀保監：防範以「元宇宙」名義集資、詐騙等違法活動

　　《經濟通通訊社１８日專訊》銀保監表示，近期，一些不法分子蹭熱點，以「元宇宙投資項
目」「元宇宙鏈遊」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動，現將有關手法及風
險提示如下：
　　　第一，編造虛假元宇宙投資項目。有的不法分子翻炒與元宇宙相關的遊戲製作、人工智能
、虛擬現實等概念，編造包裝名目眾多的高科技投資項目，公開虛假宣傳高額收益，借機吸收公
眾資金，具有非法集資、詐騙等違法行為特徵。
　　　第二，打著元宇宙區塊鏈遊戲旗號詐騙。有的不法分子捆綁「元宇宙」概念，宣稱「邊玩
遊戲邊賺錢」「投資周期短、收益高」，誘騙參與者通過兌換虛擬幣、購買遊戲裝備等方式投資
。此類游戲具有較強迷惑性，存在卷款跑路等風險。
　　第三，惡意炒作元宇宙房地產圈錢。有的不法分子利用元宇宙熱點概念渲染虛擬房地產價格
上漲預期，人為營造搶購假象，引誘進場囤積買賣，須警惕此類投機炒作風險。
　　第四，變相從事元宇宙虛擬幣非法謀利。有的不法分子號稱所發虛擬幣為未來「元宇宙通行
貨幣」，誘導公眾購買投資。此類「虛擬貨幣」往往是不法分子自發的空氣幣，主要通過操縱價
格、設置提現門檻等幕後手段非法獲利。
　　銀保監強調，上述活動打著「元宇宙」旗號，具有較大誘惑力、較強欺騙性，參與者易遭受
財產損失。請社會公眾增強風險防範意識和識別能力，謹防上當受騙，如發現涉嫌違法犯罪線索
，請積極向當地有關部門舉報。（ｗｌ）

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