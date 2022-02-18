【新冠疫苗】聶德權：安老院友接種率約２３％，盡量增設接種中心

《經濟通通訊社１８日專訊》公務員事務局長聶德權在出席電台節目時表示，現時安老院舍
的院友接種率約為２３％左右，將在未來三個星期安排更多醫護人員為院友打針，若依照目前每
天有約４萬名市民打第一針，相信接種率可在未來兩星期達到九成。
他指出，近日打針的需求上升，將盡量增設接種中心，並集中服務未成年人士及長者，預計
每天可為１０００至２０００名市民打針。（ｂｎ）
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