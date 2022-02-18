【新冠肺炎】四間社區隔離酒店本周啟用，荃灣帝盛酒店今起運作

《經濟通通訊社１８日專訊》政府早前已物色約４４００個酒店房間納入計劃，當中四間酒

店包括荃灣帝盛酒店、富薈馬頭圍酒店、富薈炮台山酒店及富豪東方酒店將於本周內運作為社區

隔離設施。



＊帝盛旗下５間酒店暫改為社區隔離酒店＊



帝盛酒店集團公布，由今日起，荃灣帝盛酒店將成為香港首間提供社區隔離設施的酒店，以

紓緩現時香港醫療系統的壓力。保安局局長鄧炳強昨晚亦親自巡視荃灣帝盛酒店。

帝盛現將旗下本港五間酒店約２０００間客房暫改為社區隔離設施，供徵狀輕微或無病徵的

新型肺炎確診者入住隔離。集團期望是次安排可以盡快騰出公立醫院隔離病房，讓更有需要醫療

服務的病人使用。

帝盛酒店集團於本港九間酒店會以不同方式抗疫，當中荃灣帝盛酒店、觀塘帝盛酒店、旺角

帝盛酒店、荃灣絲麗酒店及海景絲麗酒店會用作社區隔離設施；麗悅酒店及遠東絲麗酒店作為密

切接觸者檢疫中心；灣仔帝盛酒店及蘭桂坊酒店九如坊為指定檢疫酒店。



＊逾２萬房間或成社區隔離措施，可超指標＊



食衞局表示，至今已有２１家酒店願意參與成為社區隔離酒店，合共提供逾１﹒１萬個房間

。政府會立即審視這些酒店的條件，確認其是否合適作相關用途並盡快完成簽署合約和接管等工

作。計及即將啟用的約４４００個房間，以及另外約５５００個政府正與有關酒店進行商討的房

間，估計合共有超過２萬個房間有機會成為社區隔離措施，大大超過原先希望達致的７０００至

１萬個房間的指標。（ｓｌ）

