【新冠肺炎】據報明愛醫院將騰出普通科門診空間接收院外病人

《經濟通通訊社１８日專訊》本港新冠肺炎疫情嚴峻，多間公立醫院在急症室外搭建帳篷，

加設病床讓病人等候入院。據《香港電台》報道，明愛醫院計劃普通科門診在今日服務時間完結

後，將服務暫時搬到專科門診，騰出普通科門診的空間，盡量將院外輪候的病人，接收入室內，

以免他們在寒冷天氣下繼續在戶外逗留。

至於其他有同樣情況的公立醫院，據了解，醫管局正考慮不同方法，原則是將戶外的病人，

盡快接收入室內。（ｃｌ）





