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18/02/2022 10:59

【新冠肺炎】據報明愛醫院將騰出普通科門診空間接收院外病人

　　《經濟通通訊社１８日專訊》本港新冠肺炎疫情嚴峻，多間公立醫院在急症室外搭建帳篷，
加設病床讓病人等候入院。據《香港電台》報道，明愛醫院計劃普通科門診在今日服務時間完結
後，將服務暫時搬到專科門診，騰出普通科門診的空間，盡量將院外輪候的病人，接收入室內，
以免他們在寒冷天氣下繼續在戶外逗留。　
　　至於其他有同樣情況的公立醫院，據了解，醫管局正考慮不同方法，原則是將戶外的病人，
盡快接收入室內。（ｃｌ）

　

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