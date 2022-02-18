【新冠肺炎】昨日內地供港蔬菜量回復往日九成，批發價繼續回落

《經濟通通訊社１８日專訊》政府發言人今日表示，根據最新資料，昨日（截至午夜）經由
漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出市面的內地供港蔬菜供應量較日前有所
上升，為１３０１０多擔（即約７８８０００公斤），約為平日供應量的九成，而整體蔬菜批發
價亦繼續回落。昨日內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦有上升，貨量為平日七成左右。
（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話18/02/2022
《午市前瞻》俄烏擦槍走火致油金齊升，專家指炒油好過炒金
|開市Good Morning18/02/2022
潘鐵珊料「惡名市場」名單對阿里騰訊影響微 阿里108有支持
|財經熱話18/02/2022
【虛幣世界】烏俄局勢緊張股幣齊跌，比特幣跌近四萬美元關
|香港要聞17/02/2022
【新冠肺炎】葉劉：疫情嚴重須全民檢測 中央支援確保資源充足
|財經熱話17/02/2022
【預算前瞻】稅務學會倡派三千元消費券 應全面檢討稅制擴闊稅基
|中國故事17/02/2022
《神州經脈》白宮報告批中國不遵守承諾 東歐戰事累滬指勉強收升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰