【新冠肺炎】昨日內地供港蔬菜量回復往日九成，批發價繼續回落

《經濟通通訊社１８日專訊》政府發言人今日表示，根據最新資料，昨日（截至午夜）經由

漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出市面的內地供港蔬菜供應量較日前有所

上升，為１３０１０多擔（即約７８８０００公斤），約為平日供應量的九成，而整體蔬菜批發

價亦繼續回落。昨日內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦有上升，貨量為平日七成左右。

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