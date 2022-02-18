【新冠肺炎】社署資助福利單位員工下月中起分段實施疫苗通行證

《經濟通通訊社１８日專訊》鑑於傳染性更高的２０１９冠狀病毒病變異病毒株全球個案不

斷上升，政府已於２月１６日在政府大樓和辦公處所推行「疫苗通行證」。社會福利署今日宣布

，接受社署資助或津助的福利服務單位工作人員將會分兩階段實施「疫苗通行證」安排。

「疫苗通行證」第一階段由３月１４日開始生效，除了涵蓋所有提供綜合家居照顧服務、改

善家居及社區照顧服務、嚴重殘疾人士家居照顧服務、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務、私營殘

疾人士院舍專業外展服務和六歲以下兒童住宿照顧服務的工作人員外，亦包括在長者日間護理中

心╱單位、「安老院舍外展專業服務」試驗計劃和「長者社區照顧服務券」試驗計劃認可服務單

位及日間社區康復中心的員工。第二階段則會由４月１日起生效，並涵蓋上述服務以外的所有其

他資助或津助福利服務單位的工作人員。

由上述指定日期起，除非有關的服務提供者持有有效的醫生證明書，證明其因健康狀況而不

適合接種新冠疫苗，否則必須已最少接種第一劑新冠疫苗，方可在資助或津助福利服務單位值勤

或提供服務。只接種了第一劑新冠疫苗的員工仍須在有關接種日起計的八星期內（包括首尾兩天

）完成第二劑新冠疫苗接種，方可繼續在資助或津助福利服務單位值勤或提供服務。（ｃｌ）

