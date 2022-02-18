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18/02/2022 17:28

【新冠肺炎】駱惠寧：全力援港抗疫，疫情下最重要是團結

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中聯辦主任駱惠寧主持「香港社會同心抗疫行動會商會」。他
表示，本港處於疫情爆發抗疫形勢異常嚴峻緊要關頭，中共總書記習近平對香港的抗疫工作作出
重要指示，充分體現中央對香港同胞的親切關懷，以及對香港疫情形勢的科學把握，對本港防疫
抗疫的強烈支持，為社會同心抗疫共克時艱指明了方向、堅定了信心，匯聚了強大動力。

＊推動社會各界凝聚同心抗疫力量＊

　　他指出，中聯辦會按中央部署，全力支持特區政府擔當好疫情防控的主體責任，全力協助中
央部門和地方做好援港抗疫工作，全力推動愛國愛港陣營和社會各界凝聚同心抗疫的強大力量，
相信香港只要守望相助，同舟共濟，眾志成城，一定能打贏抗疫戰。

＊中資企業會全力保障香港物資供應＊

　　駱惠寧提到，，中資企業會全力保障香港防疫和生活物資供應，今晚廣東到香港的水路運輸
新航線將會開通，亦會助力提升各區核酸檢測能力，援建隔離和醫療設施；本地商家和中資企業
會騰出酒店作隔離場所，亦會做到商品和日用品不漲價；各界會捐贈抗疫資金和物資，包括候診
病人提供供暖設備；演藝界會創作抗疫主題曲，戶外大屏幕和巴士車身會展示抗疫口號，營造抗
疫氛圍等。（ｃｌ）

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