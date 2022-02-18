【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒５億人幣，買藥明沽中移動

《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指高開３點，報２４７２２點。最高升

１４２點報２４８６１點，最低跌１９４點報２４５２３點。恒指收報２４７９２點，升７３點

或０﹒３％。

按額度計算，北水全日淨買入５﹒５億元人民幣，減少６４﹒９％。北水淨買入最多的個股

依次是藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）、東岳集團（００１８９）；淨賣出最多

的依次是中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１０４６﹒０２億元增加２﹒８％。其中港股通成交２２３﹒２億元，佔總成交

２１﹒３％。



＊分析指藥明或數月內剔出ＵＶＬ名單＊



昨日有內地證券公司發布研究報告指，ＣＸＯ龍頭ＰＥＧ已回歸至１左右，板塊處於估值底

部。內地龍頭ＣＸＯ公司已與美國龍頭藥企合作多年，且承接大批新冠藥物訂單，若美國藥企更

換ＣＸＯ服務商要面臨高成本、高風險的局面。另外，藥明生物被列入ＵＶＬ對公司及行業影響

也極為有限，且有望未來數月內移出清單。

藥明生物升６﹒０６％報６４﹒８元，北水淨買入４﹒９億元；快手升３﹒３５％報

９８﹒８元，北水淨買入３﹒３億元；東岳集團升１３﹒０４％報１０﹒４元，北水淨買入

０﹒３億元。

中國移動跌１﹒９８％報５４﹒５元，北水淨賣出５﹒８億元；工商銀行升０﹒６３％報

４﹒７９元，北水淨賣出３﹒３億元；建設銀行無升跌報６元，北水淨賣出２﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物 （０２２６９） ４﹒９２

快手 （０１０２４） ３﹒３２

東岳集團 （００１８９） ０﹒２９

贛鋒鋰業 （０１７７２） ０﹒２６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國移動 （００９４１） －５﹒８５

工商銀行 （０１３９８） －３﹒２６

建設銀行 （００９３９） －２﹒５５

騰訊控股 （００７００） －２﹒２３

長城汽車 （０２３３３） －２﹒２１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

