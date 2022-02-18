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18/02/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒５億人幣，買藥明沽中移動

　　《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指高開３點，報２４７２２點。最高升
１４２點報２４８６１點，最低跌１９４點報２４５２３點。恒指收報２４７９２點，升７３點
或０﹒３％。
　　按額度計算，北水全日淨買入５﹒５億元人民幣，減少６４﹒９％。北水淨買入最多的個股
依次是藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）、東岳集團（００１８９）；淨賣出最多
的依次是中國移動（００９４１）、工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１０４６﹒０２億元增加２﹒８％。其中港股通成交２２３﹒２億元，佔總成交
２１﹒３％。

＊分析指藥明或數月內剔出ＵＶＬ名單＊

　　昨日有內地證券公司發布研究報告指，ＣＸＯ龍頭ＰＥＧ已回歸至１左右，板塊處於估值底
部。內地龍頭ＣＸＯ公司已與美國龍頭藥企合作多年，且承接大批新冠藥物訂單，若美國藥企更
換ＣＸＯ服務商要面臨高成本、高風險的局面。另外，藥明生物被列入ＵＶＬ對公司及行業影響
也極為有限，且有望未來數月內移出清單。
　　藥明生物升６﹒０６％報６４﹒８元，北水淨買入４﹒９億元；快手升３﹒３５％報
９８﹒８元，北水淨買入３﹒３億元；東岳集團升１３﹒０４％報１０﹒４元，北水淨買入
０﹒３億元。
　　中國移動跌１﹒９８％報５４﹒５元，北水淨賣出５﹒８億元；工商銀行升０﹒６３％報
４﹒７９元，北水淨賣出３﹒３億元；建設銀行無升跌報６元，北水淨賣出２﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　４﹒９２
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒３２
　　東岳集團　（００１８９）　　　　　　０﹒２９
　　贛鋒鋰業　（０１７７２）　　　　　　０﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－５﹒８５
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－３﹒２６
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－２﹒５５
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－２﹒２３
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－２﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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