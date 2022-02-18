《日入而息》特首選舉押後至５月８日，聯想及農夫山泉染藍

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

林鄭稱特首選舉押後至５月８日，提名期押後至４月３日至１６日；選舉帶來公共衞生風險，候

選人難爭取選委支持；按選舉條例只能押後１４日，用緊急法理由充分；預計需２至３個月才能

穩定疫情，準備全民強檢；改變承諾押後特首選舉符合香港最大利益

聯想集團（００９９２）及農夫山泉（０９６３３）染藍，成份股增至６６隻；商湯（０００２

０）、理想汽車

（０２０１５）及小鵬汽車（０９８６８）納入恒生科技指數；信義光能（００９６８）納入恒

生中國企業指數，剔除恒大物業（０６６６６）

金沙中國（０１９２８）去年虧損收窄至１０﹒５億美元，不派息

本港新增３６２９宗確診，７６００宗初陽

駱惠寧稱全力援港抗疫，疫情下最重要是團結；地產商紛提供資源抗疫，派Ｍｉｒｒｏｒ任抗疫

大使

全國人大常委會會議２７日至２８日在京舉行

銀保監表示防範以「元宇宙」名義集資、詐騙等違法活動；全力支持春耕備耕，確保農產品供給

金融投入

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收４６５點報２４３２７，科指跌１８２點報５４７９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

地產股強滬指升０﹒７％四連漲，周升０﹒８％補裂口

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

烏克蘭局勢未驚動匯市，歐元仍然看淡

歐元最新報１﹒１３６９╱７０，日圓最新報１１５﹒１６╱１８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金沙中國（０１９２８）去年虧損收窄至１０﹒５億美元，不派息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

維珍妮（０２１９９）獲深圳市政府認定為「高新技術企業」

信義光能（００９６８）獲納入「２０２２碳清潔２００指數」

小米（０１８１０）旗下天星數科回應裁員傳聞：團隊不存在縮減

新東方投資布局未來科技公司，經營５Ｇ服務、集成電路設計等

艾德韋（０９９１９）宣成為「上海設計周」品牌運營及元宇宙交流平台戰略夥伴

騰訊（００７００）強烈反對將微信納入惡名市場，阿里稱會與政府合作解決問題

遠洋集團（０３３７７）否認收併購朗基地產

北控城市資源（０３７１８）附屬中標環衛一體化服務項目，合約總值３﹒３億元人民幣

安寧控股（００１２８）行會已核准顯達路地段改劃用途

國安國際（００１４３）法院指定北京大成律師事務所擔任國安集團管理人

惠理集團（００８０６）１月未經審核管理資產總值按年跌３７％至約９３億美元

史美倫、洪丕正和周胡慕芳續任港交所（００３８８）董事，任期兩年

華潤置地（０１１０９）就１０億元貸款融資與銀行訂立協議

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國太平（００９６６）１月附屬公司總保費收入按年跌５％

廈門港務（０３３７８）已完成發行１０﹒５８億人幣超短期融資券

拉夏貝爾（０６１１６）Ａ股股票可能被終止上市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

大禹金融（０１０７３）擬購放債公司，最高代價為２２０萬元

融信中國（０３３０１）以４﹒２億元人民幣出售房地產開發合營公司５５％股權

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全國人大常委會會議２７日至２８日在京舉行

銀保監表示防範以「元宇宙」名義集資、詐騙等違法活動；全力支持春耕備耕，確保農產品供給

金融投入

交通運輸部表示網約車應在許可區域內從事經營活動

羅靜案一審，被指安排員工扮京東蘇寧人員蓋假章騙貸

官媒稱大學生創業失敗免還貸款屬誤讀，或涉徵信風險

江蘇男輕信招聘廣告赴柬埔寨淪血奴，５８同城將協查

財政部劉昆稱財政政策發力適當靠前

廣州表示爭取五年內推動至少６０家科企在境內外上市；廣州明確保障型租賃房認定條件，租金

年漲幅不超５％

北交所報告：去年改革取突破成效

人行續百億逆回購利率持平，本周淨回籠１５００億；人行官員表示針對高碳行業完成一階段氣

候風險壓力測試

「東數西算」工程啟動，大數據中心體系完成布局設計

上海表示今年將電子煙納入《控煙條例》監管

上海通過新例，未成年人醫美服務必須獲父母同意

上海鼓勵各類資本投資養老業，養老床位增至１８萬張

響應三孩政策，四川提出保障性住房配置四居室

青海銀行前董事長涉貪囚十八年，落馬前官至正廳級

外匯局葉海生：推進跨境貿易投資高水平開放試點

據報福士汽車擬以數十億歐元收購華為自動駕駛部門

十四部門促服務業恢復發展，引導外賣等平台降服務費

發改委強化大宗商品期現貨監管，引外資投向高端製造

１月非銀行涉外收支順差８４８億美元，貨貿佔近九成

外匯局表示１月銀行結售匯順差２７８億美元

市監總局表示特斯拉即日起召回逾２﹒６萬輛國產電動車

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒２％，報１８２３２點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

深股通額度全日用近４０億元，外資連續兩日流入；滬股通額度全日用４７億元，陸股通流入４

８億元

研究指全球ＥＳＧ債券發行量將大增，中國主導新興市場

數碼港與Ｇｏｏｇｌｅ香港聯合推出「初創與金融科技燃亮計劃」

中原ＣＣＬ按周跌０﹒７８％，創４３周新低

ＣＳＬ推出三星Ｇａｌａｘｙ Ｓ２２系列手機預訂優惠

畢馬威表示中國上季度實際ＧＤＰ增長４％，料今年增長５﹒２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＡＭＣ首發房地產項目金融債，東方資產百億發行獲批

山東菏澤「無房無貸」住房貸款首付比例降至最低兩成

據報重慶、贛州部分銀行將首套房貸首付比例降至兩成

陽光城未能對付兩美元債利息，或觸境內債等產品條款

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

再有歐盟國家與中國交惡，愛沙尼亞警告華釀美歐分裂

美國將微信加入黑名單，中方促停止將經貿問題政治化

阿迪達斯回應中國銷情慘淡傳聞：今年仍將實現增長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增３６２９宗確診，７６００宗初陽

駱惠寧稱全力援港抗疫，疫情下最重要是團結

林鄭稱正考慮全民檢測，已請求中央大幅增加檢測能力；全民檢測初步擬每人檢測三次，難以禁

足令配合；深圳醫院招募工作人員支援香港全民檢測

何栢良稱必須在２４小時內將公院戶外病人轉移至室內

全國昨增４０宗本土確診，上海有來自香港偷渡者確診

發改委發文要求精準防疫，避免放鬆和過度防控兩傾向

南韓新增１０﹒９８萬宗確診，首度突破單日１０萬宗

台灣新增１６宗本土確診，１５宗屬同一傳播鏈

日本連續２日破９萬確診，１７道府縣延長防疫至下月

四間社區隔離酒店本周啟用，荃灣帝盛酒店今起運作

中國女籃出訪隊伍增７人核酸陽性，醫療專家遠程診療

醫管局將後勤房間、走廊等室內地方改為病人等候區

抗疫的士車隊首日服務，截至中午接逾８００個預約

小米基金會捐５００萬支持抗疫物資採購

工銀國際表示組織採購１０００份快速檢測包予社區居民

阿里巴巴公益基金會捐出１０００萬支持香港抗疫工作

騰訊基金會再捐４０００萬元助香港抗疫

京東向香港醫護人員捐贈１億元抗疫物資

富途贈１０００盒快速檢測套裝予港人，下周二網上登記

據報出席兩會港區人大及政協須提前到深圳隔離一周

據報大潭峽懲教所高層疫下搞升職宴，管理層或被撤換

據報明愛醫院將騰出普通科門診空間接收院外病人

新地（０００１７）兩酒店申請作社區隔離設施，料提供１０００間房

昨日內地供港蔬菜量回復往日九成，批發價繼續回落

李澤鉅抱恙辭謝出席中聯辦會議，撥３０００房間作隔離

東涌滿和樓完成兩日圍封強檢，共發現８０宗初步陽性

石硤尾邨美薈樓延長圍封至明日，暫錄７０宗初陽

富通保險為抗疫「專屬的士車隊」司機提供免費保障

港大和荃灣新增疫苗接種中心周一起可預約打復必泰

港島及九龍人事登記辦事處今日上午暫停服務

澳門中檢召集８名應急核酸檢驗員成立赴港工作小組

地產商紛提供資源抗疫，派Ｍｉｒｒｏｒ任抗疫大使

社署資助福利單位員工下月中起分段實施疫苗通行證

胡定旭稱三個火眼實驗室每日可化驗１００萬個樣本

證監會稱九成員工在家工作，應急計劃確保市場運作

譚耀宗料特首選舉要延期，倡利用會展投票場安置病人

財庫局一名新聞主任初確，周二曾出席政總記者會

陳肇始稱有私院拒收懷疑染疫病人，籲以慣常方法處理

食環署管工初確，花園街市政大廈辦事處上班

特首辦合約清潔工快速測試初陽

黃竹坑食環署文書主任快速測試呈初陽

據報內地將啟動異源加強免疫接種，智飛和康西諾入選

聶德權稱安老院友接種率約２３％，盡量增設接種中心

大家樂否認中央廚房２００多人確診傳聞

中銀香港４名分行員工初確，有關分行今起暫停營業

匯豐表示匯豐總行及另外５分行即日起暫停服務

恒生黃大仙分行員工確診，即日起關閉消毒

渣打三名員工初確，尖咀彌敦道分行等關閉消毒

大新銀行銅鑼灣分行即日起暫停服務，料下周三重開

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

