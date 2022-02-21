《牛熊志選－陳其志》資金看好中移

《牛熊志選》恒指上周穿梭於２０天線在２４２００點至２５０００點之間反覆，短線或有

機會回補月初的上升裂口，考驗５０天線及２４０００點關口，策略上以候低吸納好倉為主。恒

指牛熊證資金流情況，截至上周四（１７日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約

３７０８﹒０萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約４１７６﹒０萬港元

資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價

２２５００點至２２７９９點之間，累計相當約１８０９張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２５１００點至２５３９９點之間累計了相當約２０３４張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至２１﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

１﹒２個波幅點至２３﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升１﹒１個波幅點至２６﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

２６﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至３３﹒８％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至３１﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒８個波幅點至３２﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至

２０﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至２８﹒３％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至２０﹒５％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升０﹒４個波幅點至３７﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至

２１﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，中移動（００９４１）的相關認購證及牛證合共

錄得約４６５７﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較

活躍的中移認購證為行使價約６２元至６４元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒１倍至

９﹒５倍；另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約２６０７﹒０萬元資金淨流

入部署，資金留意行使價２７３元至２９５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒５

倍至６﹒９倍。

至於看淡資金流方面，期內快手（０１０２４）的相關認沽證及熊證合共錄得約７５４﹒０

萬元資金淨流入部署。快手認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約７０元至８０元附近的中

期價外條款，實際槓桿約２﹒７倍至３﹒２倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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