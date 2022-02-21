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即市新聞

21/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》即市圖表形勢不利好友反攻

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。上周五（１８日）晚美股走勢全面向淡，主要下跌動力來自科技股沽盤。美股
的短中期形勢開始轉淡，我們不應排除市況往下突破的可能性；到時港股的沽壓定會增大，中期
形勢亦難免會轉淡。恒指期貨陰陽燭小時圖上，上周五２：４５ｐｍ前突然急增的沽盤非常積極
；現貨市場收市後，價位曾一度低見２４２７５。２４２１５為即市重要支持位，失守後，好友
便須退守２４１３４附近。
　　至於上月２８日低位２３３９０，則應為視為不容有失的短期重要支持位。技術分析指標方
面，五個主要技術分析指標均屬利淡，確實不利好友反攻。然而，大型指數成分股美團
（０３６９０）的跌勢太急，對利淡消息的反應亦屬過敏，股價呈現反彈是可預期的。最後，若
見大市反彈過後，圖表形勢未能轉好，短期後市將不容樂觀。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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