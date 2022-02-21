《一周攻略－周進略》舊經濟股再追入的考慮

《一周攻略》打從今年初以來，不少港股投資者的心情，可謂悲喜交集，悲者，眼前疫情惡

化速度驚人，難免擔心，喜者，港股明顯跑贏全球各地主要市場，尤其以往多年持續上升的美股

，當中更包括不少大型科技股，如今由傳統經濟比重為主的港股領漲，風水輪流轉，一洗頹風。



＊加息殺估值，看相對價值＊



當然，對於投資者而言，最關鍵的問題是，如今繼續追入，是否合適？誠如之前本欄所言，

這趨勢與港股本身的基本面，尤其是香港的經濟情況，無甚關係，反而是全球資產配置大布局的

影響。是的，對比之下，美股科技股，以至一眾加密貨幣，甚至概念先行的ＳＰＡＣ，又或者質

素一般但想像空間存在的ＭＥＭＥ股，全部跑輸，理由只有一個，就是水頭由寬轉緊，從來由奢

入儉難，而若果本身沒有更堅實的現金流和資產值，作為估值的標準，在人人擔心加息，帶起折

現率，繼而以現金流折現模式的計算下，一眾資產打折，殺估值不斷，自然是合理之至。

如此一來，嚴格來說，港股舊經濟不是沒影響，只是相對價值沒有如此大走弱的空間，一來

之前多年沒升反跌，最多原地踏步，落後如斯，自然不好意思再跌，跌也要講資格，論資排輩，

都是美股新經濟上述板塊先跌為敬，因為投資者要離場，都是由原本有賺錢的先走，但龐大拆倉

之下，不少原本有槓桿的，一路殺將下來，自然是殺無赦，由原本是鎖定賺錢，到後來是止蝕，

到後來雞飛狗走，大市值超級巨企單日市值掉失四分一強，可不是說笑。



＊尚待加息退市時間表路線圖＊



無論如何，大家需要的是一個時間點，讓大家喘息，年初說過，當大家預見今年起碼三四次

加息，明年一樣，則唯一可以救出生天者，很奇怪的，便是先有一次加息落實了，最好甚至是把

退市縮表的時間表和路線圖都落實了，大家心情踏實一點，才可以重新上路。

是的，假如大家眼光中已鎖定３月份是加息的大日子，則正如本欄年初至今所言，美股等殺

估值重點的大波動，起碼要維持到３月，才有望喘穩。相比之下，港股由年初至今的升勢，亦有

望維持至３月。當然，大家久經戰陣者，都不是省油的燈，人人眼望３月，總有部分暗渡陳倉者

，先行在３月前陸續更改倉位方向，亦免太過擠壓於３月份，亦是合理。



＊２月底３月初暗渡陳倉＊



值得留意，純粹以本身經濟條件論，香港疫情嚴峻如斯，零倉消費等無不受打擊，雖云港股

比重不少與香港經濟無關，但若要以傳統舊經濟去作先鋒，卻又是香港經濟的寫照，則到２月底

３月初，大家略為收起之前兩個月的雄心，理性上減掉一部分港股的做多的好倉部位，亦是順理

成章，以免時機失去，反而又套牢。相信過去十多年的經驗記憶猶新，大家不要忘記如此昂貴的

一課。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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