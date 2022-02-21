《套期保值－蕭猷華》市場對美團反應過敏，恒指２３９００有支持

《套期保值》恒生指數上周五（１８日）下跌４６５點，收報２４３２７點，美團

（０３６９０）下午傳來消息，指發改委引導外賣平台下調商戶服務費，美團股價急跌１５％，

市場除了擔心影響美團業績之外，更加憂慮內地監管潮重現，新經濟股亦遭到拋售，騰訊

（００７００）跌１﹒８８％、阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒８５％。拖累恒生指數跌穿

１００天線，即２４４１１點水平。



關於美團，發改委其實並非要再次整治外賣行業，而是希望促進疫情後的消費和經濟復甦，

美團自去年第二季以來，已經解決市監局的要求和整改，筆者認為市場可能反應過敏，而且美團

已經提升了收費結構和透明度。與此同時，投資者通常都偏向敏感，一有壞消息傳來，就「先沽

為敬」。



另一方面，美團股價技術走勢亦較差，跌穿今年１月６日的低位１９１﹒８０元，亦曾跌穿

去年８月２０日低位１８３﹒２０元，雖然最後收市為１８８元，成交急增至１６０億元，顯示

大戶沽貨絕不手軟。後市走勢要看今天（２１日）市場反應，和內地發改委有否進一步加強監管

整頓的消息。



美股上周五下跌，納斯達克指數跌超過１％，港股今日低開，除非俄烏局勢轉壞，觸發美股

顯著調整，否則港股市底不差，大方向仍有機會重上２５０００點，短線支持在５０天線，即

２３９００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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