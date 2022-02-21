【企業盈警】海底撈（０６８６２）料年度盈轉虧３８至４５億人幣

《經濟通通訊社２１日專訊》海底撈（０６８６２）預期截至２０２１年１２月３１日止淨

虧損約３８億至４５億元（人幣．下同），而２０２０年度淨利潤約３﹒０９５億元；而年度收

入預計超過４００億元，增長超過４０％。

海底撈解釋年度虧損，主要原因是３００多家餐廳關停及餐廳經營業績下滑等因素，導致處

置長期資產的一次性損失、減值損失等合計約３３億至３９億元，以及全球持續變化和反覆的疫

情，２０２０年、２０２１年門店網絡快速擴張及公司內部管理問題等，對海底撈餐廳經營狀況

帶來的衝擊。特別是２０２１年下半年，集團的餐廳運營受到全球區域性的疫情爆發和公共衛生

管控措施的顯著影響，導致海底撈餐廳２０２１年下半年的經營業績按年下滑，海外門店

２０２１年虧損加劇。

海底撈為調整商業策略及運作以減少負面影響，於２０２１年１１月推行「啄木鳥計劃」，

由執行董事兼副首席執行官楊利娟領導。集團亦實施積極措施控制租金及其他運營成本，嚴謹管

理運營資金並運用信貸融資和股本融資手段，確保現金流穩健及現金狀況良好。

該公司預期３月公布業績。（ｍｈ）

