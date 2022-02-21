《專家之言－葉尚志》港股震動變數多，周末假期前先鎖倉引發回吐

《專家之言》２月１８日，港股震動加劇，恒指跌了４６０多點，回探至２４３００點水平

尋找支持。一方面，在烏克蘭局勢仍存有變數的情況下，資金在周末假期前先鎖定倉位引發回吐

是可以理解的。另一方面，美團－Ｗ（０３６９０）在收盤前出現急挫，也對盤面帶來衝擊，權

重互聯網龍頭股都在跟跌，是影響大盤表現的另一導火線。總體上，我們估計港股仍處於喘息期

，可以保持正面態度看法，暫時未至於過分悲觀看空，但居安思危、提高警惕性，也是必須的。

目前，如果消息面配合的話，我們依然估計恒指有進一步上試２５０００╱２５７４６╱

２６２３４點的潛在機會。



＊美團急挫拖累科網龍頭股，內房股逆市走高＊



港股出現震盪下跌，並且以接近全日最低位２４２８５點來收盤，美團－Ｗ領跌急挫接近

１５％，單一隻股票就給恒指帶來２６０點的跌幅，基於估值較高的考量，發改委等部門印發通

知，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，消息成為了市場趁機殺美團

估值的催化劑。而其他權重互聯網龍頭股也受到拖累影響，其中，騰訊（００７００）跌了

１﹒８７％，阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）跌了２﹒８４％，但跌幅相對美團來得明顯較小。

而受惠於房貸政策有所放鬆的消息推動，內房股出現集體逆市走高，其中，中國海外

（００６８８）、華潤置地（０１１０９）以及碧桂園（０２００７），分別漲了有２﹒８８％

、５﹒０４％和２﹒２８％，都站在恒指成分股最大漲幅榜的前列。



＊港股通連續兩日淨流出，北水雙向波動進出＊



恒指收盤報２４３２８點，下跌４６５點或１﹒８７％。國指收盤報８５３８點，下跌

１７３點或１﹒９９％。另外，港股主板成交金額回升至１２６２億多元，而沽空金額有

２０１﹒５億元，沽空比例１５﹒９６％。至於升跌股數比例是６７８：８８５。日內漲幅超過

１０％的股票有２７隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２１隻。港股通連續第二日出現淨流出

逾３１億元，北水最近有逐步改為雙向波動進出的情況，要繼續注意流向變化。《第一上海首席

策略師 葉尚志》



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