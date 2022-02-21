【跌過龍？】美團兩日瀉逾１５％，半日錄近１１億淨掃貨有啟示！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２１日報道》恒指公司上周五（１８日）收市後公布季檢結果，

不過市場焦點卻落在美團（０３６９０）身上，全因監管政策再現！內地１４部委上日午間發布

《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，當中針對外賣等互聯網平台企業的新政

曝光後，美團正中要害，兩小時內瀉逾１３％；相隔一個周末，美團今早低開半成報１７８元，

創２０２０年７月以來的新低，幸暫為日中低位，早市曾一度倒升逾３％。截至中午收市，美團

錄得近１１億元資金淨主動買入，規模是現貨主板市場上最大。低位獲買盤積極支持，是否反映

美團被低估？



＊新政於王興生日殺美團一個措手不及＊



監管是去年的關鍵詞，「箭靶」ＡＴＭ同期分別腰斬逾４８％、１９％及２３％，市場理應

對政策司空見慣，為何是次再殺美團一個措手不及？

要分析監管力度，可參考相關政策由多少部門聯合推出。《關於促進服務業領域困難行業恢

復發展的若干政策》由１４部委聯合發布，可見力度不容小覷。政策策一共１０頁，列出４３項

措施，當中並沒有點名任何企業。字眼上，「互聯網平台」出現２次，「餐飲」出現１８次，直

接影響美團的內容僅３行字，包括「進一步下調餐飲業商戶服務標準，降低相關餐飲企業經營成

本」以及「對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠

」。

諷刺的是，相關政策在美團創辦人及行政總裁王興的４３歲生日正日（１８日）公布，美團

正中要害，兩小時內瀉逾１３％，全日滑近１５％，埋單蒸發逾２０００億元市值。

美團主要有三大業務，包括「餐飲外賣」、「到店、酒店及旅遊」以及「新業務」，前者為

主要收入來源。截至２０２１年９月底止第三季業績，餐飲外賣收入２６５億元人民幣，佔總收

入約５４％，佣金收入佔餐飲外賣收入８８％。不過，由於餐飲外賣經營利潤率只有３﹒３％，

此業務的經營利潤不高，只有９億，並非美團最賺錢的業務；最賺錢的是到店、酒店及旅遊業務

，上季貢獻３８億經營利潤。兩者雙雙抵銷部分社區團購等新業務所帶來的虧損。

然而，美團去年回應中央要求，增加外賣騎手福利，開支增加，更落實整改。而社區團購業

務至少短期仍是投資期，恐繼續燒錢。市場憂慮新政策下，美團遭左右夾攻，盈利表現更強差人

意。



＊大行普遍認為市場對美團反應過度＊



時隔一個周末，雖然美團日中曾倒升，惟整體股價方向仍向下，反映市場仍未完全重拾信心

。不過，大行看法普遍樂觀。

富瑞維持「買入」評級及目標價３４６元，看好美團在去年升級其業務營運，以「零售＋科

技」為中心，有強大的執行力。瑞銀直指市場反應過度，認為美團去年已明確調整服務及費用水

平，料相關食品配送的服務費調整所帶來的影響較預期中少。不過，該行預測的支持位則低於現

價，僅看１７０元左右。摩通更表明股價急跌製造買入機會，並預計下調商戶服務費對美團未來

數季的盈利同收入不會製成顯著的影響。

光大證券國際財富管理策略師溫傑與瑞銀看法不謀而合。他今早在《開市ｇｏｏｄ

ｍｏｒｎｎｇ》坦言，市場反應超出他預期，認為目前政策細則欠奉，暫未能判斷對美團影響。

他提醒，消息重啟投資者對監管政策的憂慮，加上新業務是否為未來的「黃金賽道」屬未知之數

，建議投資者可於股價反彈到２００元－２２０元便考慮減持或換馬。



＊近１１億淨掃美團，滬深北水淨托約８億貨＊



ＡＴＭ中，阿里巴巴（０９９８８）去年跑輸，然而排名於今年至今大洗牌。美團今年累瀉

１７％，接替阿里巴巴成為監管風暴下，最重傷的大型科網股。事實上，阿里巴巴同樣有「餓了

麼」外賣平台，半日股價同樣向下。不過值得留意，阿里的業務分佈較廣，與美團的業務較集中

不盡相同。包括「餓了麼」收入的「本地生活服務」業務，只佔阿里上季總收入的５％，影響自

然不及美團。

不過，截至半日收市，資金仍對美團投下信心一票。美團上午錄得近１１億資金淨主動買入

，佔成交金額比率過１３％，而大戶主動買沽比率達６２：３８，反映大戶買家入市態度進取，

同時亦較過去５個交易日平均的４８：５２明顯改善。至於被動買盤方面，資金主要來自北水。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，分別代表深圳同上海北水的券商，即中國創盈市場服務及中國

投資信息淨被動買入最多的股份都是美團，規模分別有５﹒５億及２﹒５億元。

