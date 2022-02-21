《盤後部署》恒指料２４５００有阻力，理想技術上現利好轉向形態

《經濟通通訊社２１日專訊》港股全日繼續回調，低開２１８點報２４１０９，跌幅一度收

窄至９８點，半日低收１７２點報２４１５５。午後再現沽盤，曾跌３２４點。

內地最近公布，互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務業標準等政策，首當其衝的美團

（０３６９０）低開５％，曾回升逾３％，惟午後仍受沽壓，收報１８０﹒５元，跌３﹒９９％

。其他科技股都遭拋售，騰訊（００７００）臨收市尾段跌幅擴大，收市跌逾５﹒２３％；阿里

巴巴（０９９８８）跌３﹒８５％；快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）都跌逾７％

。第三度「染藍」的聯想（００９９２）全日強勢，收市升５﹒３９％，報９元，為全日表現最

好科指股。

內房股個別發展，中海外（００６８８）逆市造好，高見２５﹒６５元，創逾一年半高位，

收報２５﹒４５元，升２％；潤地（０１１０９）受挫２﹒２１％，報３９﹒７元。部分餐飲股

午後轉跌，發盈警的海底撈（０６８６２）一度升近３％，突破１００天線，惟股價先高後低，

收市跌５﹒５４％，報１９﹒０８元，為全日表現最差藍籌；九毛九（０９９２２）亦低收

４﹒５１％；呷哺呷哺（００５２０）跌２﹒３１％。

恒指全日低開低收，收報２４１７０，跌１５７點或跌０﹒６５％，主板成交

１４３７﹒４９億元。國企指數報８４５５，跌８１點或跌０﹒９６％。恒生科技指數報

５３２７，跌１５２點或跌２﹒７８％。

Ａ股個別發展。上證綜合指數報３４９０，無升跌，成交３４５３﹒９９億元人民幣。深證

成份指數報１３４７１，升１１點或升０﹒０９％，成交２２９３﹒７１億元人民幣。



＊農夫山泉短期料區間上落＊



大市方面，今天收市仍守得住２４０００點，由今年１月初形成的上升軌仍未受破壞，相信

屬整固格局。目前未有重大利好消息刺激下，恒指短期料在２４０００點至１０天線２４５００

點區間上落。

個股方面，另一隻亦將「染藍」的農夫山泉（０９６３３）開市升近２％，隨後一度倒跌逾

４％至全低位４４﹒７元後逐步收復失地，最收報４８﹒１５元，升０﹒５２％。《經濟通

ＨＶ２報價系統》顯示，該股成交額較上日多６﹒３２億元，整體買沽比率為６１：３９，當中

大戶主動買沽比率為６１：３７，是日錄得的資金淨流入額亦較上日多１﹒８３億元，反映大戶

仍積極部署農夫山泉。不過，從日線圖看，股價今個月三度挑戰５０元附近水平，都未能成功突

破，估計此位為短期阻力位，４４元為短期支持位。

另外有三隻股票獲納入恒生科技指數，當中理想（０２０１５）在日線圖的股價呈「破腳穿

頭」的利好轉向形態，１０天線亦向上行，ＭＡＣＤ牛差距平穩，是日大戶買入比率亦配合股價

升勢，估計明天有力進一步向上突破，初步目標先看１月１８日高位１２５﹒３元。（ｅｒ）

