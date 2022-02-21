【國際要聞】拜登與普京同意會晤，為烏克蘭危機做最後外交努力

《經濟通通訊社２１日專訊》白宮發言人普薩基表示，拜登總統已「原則上」同意與俄羅斯
總統普京會晤，前提是俄軍暫緩侵烏行動。報道指，有關會晤是在法國總統馬克龍斡旋下達成。
他於周末分別致電了普京、拜登及英國首相約翰遜。
分析指，這可能是外交化解烏克蘭危機作最後努力。美國國務卿布林肯與俄國外長拉夫羅夫
將於本周稍後舉行會晤。美方指情報顯示目前烏克蘭邊境的俄軍已達到１９萬，隨時可以發動進
攻。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|開市Good Morning21/02/2022
溫傑料聯想、商湯對季檢結果反應較大 前者9元以上考慮減持
|財經熱話21/02/2022
【陶觀天下】聯儲政策緊縮 俄烏危機迷離
|財經熱話21/02/2022
【虛幣世界】烏俄隨時開戰，比特幣失守四萬美元關
|香港政情18/02/2022
林鄭：特首選舉押後至5月8日 提名期押後至4月3日至16日
|中國故事18/02/2022
《神州經脈》阿里騰訊被美控售冒牌貨 房貸首付比下調 滬指高收
|財經熱話18/02/2022
【重拳監管】發改委新規出台，黃偉康:美團急跌反應過激
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰