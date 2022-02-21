【國際要聞】拜登與普京同意會晤，為烏克蘭危機做最後外交努力

《經濟通通訊社２１日專訊》白宮發言人普薩基表示，拜登總統已「原則上」同意與俄羅斯

總統普京會晤，前提是俄軍暫緩侵烏行動。報道指，有關會晤是在法國總統馬克龍斡旋下達成。

他於周末分別致電了普京、拜登及英國首相約翰遜。

分析指，這可能是外交化解烏克蘭危機作最後努力。美國國務卿布林肯與俄國外長拉夫羅夫

將於本周稍後舉行會晤。美方指情報顯示目前烏克蘭邊境的俄軍已達到１９萬，隨時可以發動進

攻。（ｊｆ）

