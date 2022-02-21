【國際要聞】渥太華警方周末清場，拘約２００名反疫苗示威者

《經濟通通訊社２１日專訊》加拿大首都渥太華警方周末對佔領國會外圍的「自由車隊」反
疫苗示威者進行清場，期間動用胡椒噴霧，至當地時間周日至少拘捕約２００人。當局還於周日
凍結了一批參與示威的個人及組織的銀行資金。
渥太華時隔３周後暫時恢復平靜，但加國各地警方仍保持高度戒備，防止「自由車隊」再次
聚集。警方在清場行動後落案起訴了１０３名被捕人士，並拖走７９輛各類汽車。（ｊｆ）
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