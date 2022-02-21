《台股攻略－黃振宇》傳產股造好，台股跌幅收窄

《台股攻略》台股加權指數今日（２１日）開市後跌過百點，幸有傳統產業股及航運股造好

，指數跌幅收窄，最終收１８２２１點，跌１１點，成交金額為２９２８億元（新台幣．下同）

，三大法人合計淨賣出９０﹒７１億元。

電子權值股的台積電今日整體受壓，收６３２元，跌０﹒８％；大立光、矽力─ＫＹ及欣興

均跌１％至２％，南亞科跌３﹒７％，聯發科、聯電、鴻海、日月光投控及國巨等電子股則升

０﹒２％至１﹒４％，友達升超過３％。傳統產業股今日表現強勢，鋼鐵股份方面，中鋼將於３

月份全面調升鋼材銷售價格，而中鴻亦跟隨加價，消息帶動鋼鐵股份逆市上揚，中鋼升超過２％

，中鴻及大成鋼升超過７％，而海光、彰源、威致、新鋼、聚亨及運錩亦紛紛漲停，燁輝、燁興

及春源等升超過３％。玻璃股的台玻及和成升近３％。造紙股的華紙及榮成升３％至４％。航運

股方面，航空雙雄的長榮航及華航兩股份別下挫７﹒４％及８﹒５％，由於兩股於上周五（１８

日）的交易周轉率超過１０％，加上最近６個交易日的交易周轉率超過５０％，被台交所列入「

注意股」。貨運三雄的長榮升３﹒９％，陽明升２﹒６％，萬海微升０﹒３％。此外，資金持續

流入陸運股份，榮運、中櫃及志信更同步漲停。根據市調機構的ＩＤＣ資料顯示，電子品牌大廠

的宏碁於去年在澳洲奪下全年度電競電腦冠軍，市佔率達２３％，按年增６７％。中國ＣＤＭＯ

（委託開發製造）廠藥明生物被美國列為未經核實清單，市料該企將無法取得部分生產設備，其

生產排程受影響，因此，近期市場客戶積極轉投同是代工製造生物藥的台廠永昕及台康生，兩企

成是次事件的受惠企業。

烏克蘭與俄羅斯政局緊張，對全球金融市場造成動盪，短期仍然干擾市場投資情緒，但台股

基本面維持良好，操作上建議選股不選市，可考慮以電子權值股及航運股等為分注吸納目標。《

富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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