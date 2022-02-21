《窩輪豪情－梁業豪》港股好友於低位守關意欲仍強

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、原材

料業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、康師傅（００３２２）與周大福（０１９２９），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

美團（０３６９０）、藍月亮（０６９９３）與港交所（００３８８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業與原材料業。此外，恒生綜

合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為京東物流（０２６１８）、聯想

（００９９２）與中海油，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關

認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選龍湖集團（００９６０）、農夫山泉

（０９６３３）與美團。

一如筆者開市前於ａｔｒｅｏｎ頻道內所料，港股今早（２１日）的跌幅果然小於合理幅度

。恒指最低只見２４０８３，高於當時的合理值的２３７７８。最新形勢顯示，五大指數的表現

較優於美指期貨，以科技指數的幅高幅度最大。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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