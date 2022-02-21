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即市新聞

21/02/2022 10:20

《窩輪豪情－梁業豪》港股好友於低位守關意欲仍強

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、原材
料業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、康師傅（００３２２）與周大福（０１９２９），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
美團（０３６９０）、藍月亮（０６９９３）與港交所（００３８８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業與原材料業。此外，恒生綜
合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為京東物流（０２６１８）、聯想
（００９９２）與中海油，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關
認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選龍湖集團（００９６０）、農夫山泉
（０９６３３）與美團。
　　一如筆者開市前於ａｔｒｅｏｎ頻道內所料，港股今早（２１日）的跌幅果然小於合理幅度
。恒指最低只見２４０８３，高於當時的合理值的２３７７８。最新形勢顯示，五大指數的表現
較優於美指期貨，以科技指數的幅高幅度最大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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