《談國論企－黎偉成》國家須主導援港抗疫始達效

《談國論企》習近平總書記２０２２年２月１５日就支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作

作出重要指示，以國務院港澳辦為主的部門及地方隨即舉行會議，派出第一批專家、移動核酸檢

測車及物資赴港，統籌慎密、行動快速，充分顯示國家對香港的長期關懷和支持。相信國家過去

兩年多成功防疫控疫的經驗、技術和專業，足以處理和化解香港現時異常嚴峻的疫情；惟港府及

有關部門的極端官僚制度和作風暫難稍改，是防控惡疫的巨大絆腳石，建議中央在抗疫掌行政和

行動主導權，港府僅提資料和配合，成事可期。



＊千萬不要受困港官官僚腐敗無能影響抗疫＊



中央此番全力支援香港防疫控疫，予我感受良深之處，重點有：（一）祖國時時、事事關心

香港。習近平總書記剛作支援香港抗疫的重要指示，國務院部門和地方政府馬上有反應和採取行

動，乃因中央涉港事務的各部委時時刻刻的關注香港政治經濟、社會民生等許許多多方面的事項

，如（１）中聯辦在香港近距離的直接收集各類資料，研究、剖析情況，作內部的部署和應對政

策、方法，凡此，皆屬合法、合理和應有的做法，並未有影響港府的日常工作，而這次速決能夠

速辦的其中重要功勞，中聯辦當之無愧；（２）國務院港澳辦統籌和制定涉港事務及政策，聯繫

中央各相關部委、省市政府支持香港。從此番支援香港抗擊惡疫，可見港澳辦與中聯辦的合作是

緊密，和相配合的。

我要指出者，為（二）中央須在支援香港抗擊惡疫的工作上，毫不客氣地採取主導和決策權

。此因香港特區政府特別是醫療機構系統，久存的根深頑強官僚制度和作風，甚至腐敗無能、麻

目不仁的劣根性，使中央挺港的壯舉，變得事倍而功未必達半。

香港疫情續予人以深憂。中央無疑相當積極主動迅派專家，及醫療、檢測等相關物資南下，

惟林鄭仍然「得把口」，港府還是繼續見步行步、散漫無章，更缺乏組織性，特別香港醫管局高

層麻目不仁的眼巴巴看著大量確診者在醫院外露宿帳幕，有關人員居然不肯接受送贈的未被衛生

署「認可」的內地快速檢測器，官僚僵硬，怎可能控制幾何級之爆疫？加上中聯辦主動召開視頻

會議，要求香港各界團結抗疫，特別是工商界出錢出力，反應積極理想，本應屬港府應做之事，

庸官有無汗顏？

既然港府腐敗無能至如斯惡劣地步，要改，十分困難，故建議中央主導對輸港之檢測、隔離

、治療等設施和人員的安排，特事特辦，否則交由港府食衛局、香港醫管局掌管，很大機會一再

出現一塌糊塗的惡果，對香港社會福祉百害而無一利。

由是中央部門和地方政府對迅速派出赴港的專家和人員、醫療物資及設施，在安排和使用上

都要有行政上的主導權，港府和香港醫管局只能扮演接受分配和支持的角色，理由有（Ｉ）中央

派來香港的專家、醫護人員、檢測人員，在防控新冠肺疫上都是身經百戰，即：具有高端專業、

技術和豐富經驗，反觀港官庸碌和缺乏承擔，甚至香港的專家也只是從資料作滯後式的意見，更

無前瞻性、預見性，由內地專家等主導抗疫，當仁不讓。



＊要建實名具追縱功能港康碼保控疫成果＊



建議中央對支援香港抗疫工作的政策和安排，要有絕對的行政主導性，特別是（ＩＩ）在援

港興建的方艙醫院、火眼檢測，要內地派出的人員作行政主導管理，包括：（ｉ）救治、隔離檢

疫和核酸檢測，有絕對自主權，甚至（ｉｉ）在接收病人方面，都得向港方提出意見，甚至

（ｉｉｉ）保留一定的接收額度，以靈活處理港人一旦得不到食衛局、醫管局適當、迅速安排的

個案，予以特別酌情安排就醫，確保有關設施能夠更及時有效的挽救須急救者以扶危，不受港府

及醫管局的頑強官僚腐敗的干擾，使抗疫控疫工作有更佳效應。

更重要的，是要（三）強制港府建立實名和具追蹤功能的「港康碼」，使之與內地的「健康

碼」、澳門的「澳康碼」緊緊地扣接，否則便不再作出通關的安排。因新冠肺疫的變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ已狠狠衝擊全球各地，再有更新和據說更猛烈的變種病毒Ｄｅｌｔａｃｒｏｎ在

英國開始流行，惡疫肆虐暫似無期，如香港不緊除國家作「健康碼」善法，疫情隨時一波又一波

再來，香港一旦再失守，又有通關，對國家是一大禍害。

至於（四）全港居民的強制性檢測，中央必須強制港府學習內地的科學有效的封區做法。香

港坊間有傳說：港府居然擬以身份證作基準，按此要港人輪流強檢，果如是，最大問題在於

（１）人員流動性大和居住點廣泛，強檢點很難作出適當安排，特別是長者會疲奔於命；（２）

強檢者結果即使屬陰性，難保在社區活動會受感染，再周圍散疫，劣策。

強檢（３）必須要做的是分大區做，和封區做。即：把全港分多個大區域強檢，在大區又分

小區同時在區內的驗測站強檢，以火眼為主的檢測能力日達１００萬次，是可以封區的，而居民

可以每日派出一人出外購物，和強化網購，待全港各大區強檢完成才可以在有「港康碼」下部署

新的防疫控疫措施。

要重申的，是（五）要狠改香港特區許許多多官員甚至公務員的崇洋惡風。不僅林鄭在抗疫

問題上總是強調要看「外國經驗」辦事，是之為醫療、社福等庸官亦以此為卸責的「藉口」，遂

使公務員層層變得愈來愈崇洋媚外，對中央陽奉陰違，甚至有歧視之想。特別要指出者，為林鄭

強調要以「外國經驗」和「外國做法」作「防控」惡疫基調，到底美國、歐洲等外國在治理惡疫

有甚麼「功德」要學？要確診者愈來愈多？要死得人多？要經濟衰退？

香港一眾庸官、劣人為國家帶來許許多多政治上重大問題和威脅。既然中央可以制定《港區

國安法》，而香港的疫情處理為另一個威脅國家的大漏洞，當須嚴肅處理。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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