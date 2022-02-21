《異動股》康希諾升近９％，新冠疫苗獲准內地序貫加強免疫接種

《經濟通通訊社２１日專訊》康希諾（０６１８５）現價升８﹒８２％，報１５３元，該股

成交約１１萬股，涉資１６７７萬元；金斯瑞（０１５４８）跌２﹒２％，報２８﹒９元；信達

生物（０１８０１）跌０﹒１５％，報３４元；錦欣生殖（０１９５１）無升跌，報８﹒１元。

康希諾生物公布，國務院應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制宣布，其重組

新型冠狀病毒疫苗（５型腺病毒載體），即商品名稱為克威莎獲批准在內地用於序貫加強免疫接

種。

該集團指，已完成全程接種北京生物製品研究所、北京科興中維生物技術及武漢生物製品研

究所的新冠病毒滅活疫苗滿６個月的１８歲以上的目標人群，可選擇克威莎開展１劑次序貫加強

免疫接種。該集團指，採用克威莎進行序貫加強免疫接種可大幅提高受種者的中和抗體水平，且

具有較好的安全性。

現時，恒生指數報２４１０９，跌２１８點或跌０﹒９０％，主板成交２９﹒７８億元。國

企指數報８４５１，跌８６點或跌１﹒０１％。恒生科技指數報５３９５，跌８４點或跌

１﹒５３％。

即月期指新報２４０８５，跌２３８點，低水２５點。即月國指期貨報８４６０，跌８７點

，高水８點。即月科指期貨新報５３９２，跌７２點，低水４點。

表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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康希諾（０６１８５） １５３元 升８﹒８２％

金斯瑞（０１５４８） ２８﹒９元 跌２﹒２％

信達生物（０１８０１） ３４元 跌０﹒１５％

錦欣生殖（０１９５１） ８﹒１元 無升跌

藥明生物（０２２６９） ６１﹒１５元 跌２﹒２４％

藥明康德（０２３５９） １１０元 升２﹒２３％

再鼎醫藥（０９６８８） ４４６元 升１﹒１３％

康方生物（０９９２６） １９﹒９元 升２﹒４７％

開拓藥業（０９９３９） １１﹒４元 跌１﹒７２％

榮昌生物（０９９９５） ５３﹒５元 跌０﹒０９％

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（ｅｒ）

