《外匯達仁－盧楚仁》瑞士法郎成套息交易的寵兒

《外匯達仁》金融市場繼續聚焦俄羅斯烏克蘭局勢，但到底俄羅斯會否入侵烏克蘭，相信只

有普京一個人才會知道。最新消息指，美國總統拜登願意和俄羅斯總統普京舉行烏克蘭問題峰會

，所以不排除戲劇性和解令局勢急速緩和。金和油已經炒上，局勢緩和當然會令金和油有回吐壓

力，但就算不幸開戰，也不排除會出現反高潮，因為始終金和油價上升已經反映了。但調整過後

，相信金和油價會還原基本因素的步伐，即金價會因抗通脹緣故繼續上升，油價則會因為持續供

應緊張而繼續上升。



在匯市方面，重回基本面的話，歐元和日圓貨幣政策始終較鴿派，而有機會重回弱勢。不過

值得一提，未來在大多數央行的加息壓力下，沒有加息壓力的日圓和瑞士法郎，估計會被交易員

大舉用作套息交易的貨幣。未來英美均會大幅加息，瑞士央行則沒有甚麼加息企圖，而瑞士法郎

目前的利率負０﹒７５％，為最低息的主要交易貨幣。所以沽出瑞士法郎而買入即將加息的美元

或者已經加息的英鎊，無論在價差和息口回報方面，筆者認為十分可取。若瑞士法郎的弱勢已經

形成，沽出瑞士法郎的套息交易，估計會相當吸引投資者參與。



英鎊除了受惠於已經進入加息周期，而且英國在月底便會解除一切防疫措施，交易員開始炒

作英國經濟復甦帶來英鎊的正面影響。故今年開局以來，主要交易貨幣當中，英鎊表現一枝獨秀

。英鎊兌瑞士法郎上升２﹒５％，英鎊兌新西蘭元更上升了３％。但始終新西蘭息口有

０﹒７５％，英鎊息口為０﹒５％，而且新西蘭未來或會繼續加息，故此以套息交易角度計算，

揸英鎊兌紐元不及揸英鎊兌瑞士法郎來得吸引。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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