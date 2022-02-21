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即市新聞

21/02/2022 09:48

《異動股》商湯（０００２０）升８％，獲納入恒生科技指數

　　《經濟通通訊社２１日專訊》商湯（０００２０）現價升８﹒０８％，報６﹒６９元，該股
成交約１７６２萬股，涉資１﹒１８億元，盤中高見６﹒９元，最低見６﹒３９元；理想汽車
（０２０１５）跌１﹒４７％，報１１４﹒２元；小鵬汽車（０９８６８）跌３﹒１％，報
１５０﹒２元。
　　恒生科技指數納入商湯、理想汽車及小鵬汽車，剔除同程旅行，微盟集團及汽車之家，將於
３月７日起生效，恒生科技指數成分股維持３０隻。
　　現時，恒生指數報２４１９２，跌１３５點或跌０﹒５６％，主板成交１８７﹒９２億元。
國企指數報８４８７，跌５０點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報５４３５，跌４４點或跌
０﹒８１％。
　　即月期指新報２４１６５，跌１５８點，低水２７點。即月國指期貨報８４９１，跌５６點
，高水４點。即月科指期貨新報５４４１，跌２３點，高水６點。
　　上證綜合指數報３４７６，跌１４點或跌０﹒４１％，成交６２５﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４３７，跌２２點或跌０﹒１６％，成交３９３﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　６﹒６９元　升８﹒０８％
　　理想汽車（０２０１５）　１１４﹒２元　跌１﹒４７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１５０﹒２元　　跌３﹒１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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