《異動股》商湯（０００２０）升８％，獲納入恒生科技指數

《經濟通通訊社２１日專訊》商湯（０００２０）現價升８﹒０８％，報６﹒６９元，該股

成交約１７６２萬股，涉資１﹒１８億元，盤中高見６﹒９元，最低見６﹒３９元；理想汽車

（０２０１５）跌１﹒４７％，報１１４﹒２元；小鵬汽車（０９８６８）跌３﹒１％，報

１５０﹒２元。

恒生科技指數納入商湯、理想汽車及小鵬汽車，剔除同程旅行，微盟集團及汽車之家，將於

３月７日起生效，恒生科技指數成分股維持３０隻。

現時，恒生指數報２４１９２，跌１３５點或跌０﹒５６％，主板成交１８７﹒９２億元。

國企指數報８４８７，跌５０點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報５４３５，跌４４點或跌

０﹒８１％。

即月期指新報２４１６５，跌１５８點，低水２７點。即月國指期貨報８４９１，跌５６點

，高水４點。即月科指期貨新報５４４１，跌２３點，高水６點。

上證綜合指數報３４７６，跌１４點或跌０﹒４１％，成交６２５﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１３４３７，跌２２點或跌０﹒１６％，成交３９３﹒５１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ６﹒６９元 升８﹒０８％

理想汽車（０２０１５） １１４﹒２元 跌１﹒４７％

小鵬汽車（０９８６８） １５０﹒２元 跌３﹒１％

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（ｅｒ）

