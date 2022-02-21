《異動股》商湯（０００２０）升８％，獲納入恒生科技指數

《經濟通通訊社２１日專訊》商湯（０００２０）現價升８﹒０８％，報６﹒６９元，該股
成交約１７６２萬股，涉資１﹒１８億元，盤中高見６﹒９元，最低見６﹒３９元；理想汽車
（０２０１５）跌１﹒４７％，報１１４﹒２元；小鵬汽車（０９８６８）跌３﹒１％，報
１５０﹒２元。
恒生科技指數納入商湯、理想汽車及小鵬汽車，剔除同程旅行，微盟集團及汽車之家，將於
３月７日起生效，恒生科技指數成分股維持３０隻。
現時，恒生指數報２４１９２，跌１３５點或跌０﹒５６％，主板成交１８７﹒９２億元。
國企指數報８４８７，跌５０點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報５４３５，跌４４點或跌
０﹒８１％。
即月期指新報２４１６５，跌１５８點，低水２７點。即月國指期貨報８４９１，跌５６點
，高水４點。即月科指期貨新報５４４１，跌２３點，高水６點。
上證綜合指數報３４７６，跌１４點或跌０﹒４１％，成交６２５﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１３４３７，跌２２點或跌０﹒１６％，成交３９３﹒５１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ６﹒６９元 升８﹒０８％
理想汽車（０２０１５） １１４﹒２元 跌１﹒４７％
小鵬汽車（０９８６８） １５０﹒２元 跌３﹒１％
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（ｅｒ）
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