《異動股》美團（０３６９０）倒升近２％，大戶買盤積極

《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）開市曾跌５％，現價倒升２﹒０２％，報

１９１﹒８元，該股成交約２２３５萬股，涉資４１﹒２０億元，盤中高見１９２﹒８元，最低

見１７８元；騰訊（００７００）跌１﹒０６％，報４６５元；阿里（０９９８８）跌

２﹒２６％，報１１６﹒８元；快手（０１０２４）跌１﹒６５％，報９２﹒４５元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率６２：３８，大戶主動買沽比率

６２：３８，資金淨主動流入８﹒４８億元。

現時，恒生指數報２４１８４，跌１４３點或跌０﹒５９％，主板成交２３８﹒４５億元。

國企指數報８４８７，跌５０點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報５４４８，跌３１點或跌

０﹒５７％。

即月期指新報２４１６０，跌１６３點，低水２４點。即月國指期貨報８４９０，跌５７點

，高水２點。即月科指期貨新報５４４８，跌１６點，低水１點。

上證綜合指數報３４７４，跌１５點或跌０﹒４５％，成交７７０﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１３４５４，跌５點或跌０﹒０４％，成交４８８﹒５４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １９１﹒８元 升２﹒０２％

騰訊（００７００） ４６５元 跌１﹒０６％

阿里（０９９８８） １１６﹒８元 跌２﹒２６％

快手（０１０２４） ９２﹒４５元 跌１﹒６５％

小米（０１８１０） １６﹒２２元 升０﹒５％

微盟（０２０１３） ６﹒０８元 跌３﹒９５％

京東集團（０９６１８） ２８６﹒８元 跌０﹒０７％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２７０﹒６元 跌１﹒７４％

百度（０９８８８） １５５﹒５元 跌２﹒８７％

微博（０９８９８） ２４０﹒２元 跌１﹒４％

網易（０９９９９） １５７﹒１元 升０﹒２６％

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（ｅｒ）

