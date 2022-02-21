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即市新聞

21/02/2022 09:49

《異動股》美團（０３６９０）倒升近２％，大戶買盤積極

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美團（０３６９０）開市曾跌５％，現價倒升２﹒０２％，報
１９１﹒８元，該股成交約２２３５萬股，涉資４１﹒２０億元，盤中高見１９２﹒８元，最低
見１７８元；騰訊（００７００）跌１﹒０６％，報４６５元；阿里（０９９８８）跌
２﹒２６％，報１１６﹒８元；快手（０１０２４）跌１﹒６５％，報９２﹒４５元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，該股主動買沽比率６２：３８，大戶主動買沽比率
６２：３８，資金淨主動流入８﹒４８億元。
　　現時，恒生指數報２４１８４，跌１４３點或跌０﹒５９％，主板成交２３８﹒４５億元。
國企指數報８４８７，跌５０點或跌０﹒５９％。恒生科技指數報５４４８，跌３１點或跌
０﹒５７％。
　　即月期指新報２４１６０，跌１６３點，低水２４點。即月國指期貨報８４９０，跌５７點
，高水２點。即月科指期貨新報５４４８，跌１６點，低水１點。
　　上證綜合指數報３４７４，跌１５點或跌０﹒４５％，成交７７０﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１３４５４，跌５點或跌０﹒０４％，成交４８８﹒５４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１９１﹒８元　升２﹒０２％
　　騰訊（００７００）　　　　　４６５元　跌１﹒０６％
　　阿里（０９９８８）　　　１１６﹒８元　跌２﹒２６％
　　快手（０１０２４）　　　９２﹒４５元　跌１﹒６５％
　　小米（０１８１０）　　　１６﹒２２元　　升０﹒５％
　　微盟（０２０１３）　　　　６﹒０８元　跌３﹒９５％
　　京東集團（０９６１８）　２８６﹒８元　跌０﹒０７％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２７０﹒６元　跌１﹒７４％
　　百度（０９８８８）　　　１５５﹒５元　跌２﹒８７％
　　微博（０９８９８）　　　２４０﹒２元　　跌１﹒４％
　　網易（０９９９９）　　　１５７﹒１元　升０﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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