騰訊否認「被重錘」傳聞，指消息源頭已銷號

《經濟通通訊社２１日專訊》內地今日網傳騰訊（００７００）將遭遇「足以顛覆騰訊的大
錘」，疊加內地將繼續暫停新國產遊戲版號下發的傳聞，拖累騰訊今日收挫逾半成。
騰訊集團公關部總經理張軍在微信朋友圈上，否認此前互聯網上有關「騰訊將被重錘」的傳
言，指「一個下午，謠言變種了好多個版本」；又表示，喊「重錘」 的人自己銷號了。
（ａｃ）
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