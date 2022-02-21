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即市新聞

21/02/2022 12:45

《午市前瞻》專家指恒指兩萬四以上仍有升勢，美團再跌機會微

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收市報２４１５５，跌１７２點或０﹒７１％，
主板成交６８０億元。恒生中國企業指數報８４６６，跌７１點或０﹒８４％。恒生科技指數報
５４０２，跌７６點或１﹒４％。

＊聶振邦：穿２３９００才能確認轉勢＊

　　恒指上周五受美團（０３６９０）拖累跌穿廿天線，今日低開後跌幅收窄。華盛證券分析師
聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指目前屬整固走勢，若要確認轉勢須跌穿五十天線
２３９００水平，保持２４０００以上則升勢仍未被破壞，他預期恒指將於２４０００至百天線
２４４００水平窄幅徘徊上落。此外聶振邦認為上周五（１８日）市場對美團的反應過大，美團
股價今日靠穩，預期若未有進一步消息，市場已消化該負面因素，美團後市再大跌的機會較細。

＊農夫山泉現價不宜買＊

　　恒指上周公布季檢，農夫山泉（０９６３３）終於染藍，惟股價今早高開低走，一度跌穿廿
天線逼近百天線。聶振邦指，因為農夫山泉已由去年１０月至今已有逾１０元升幅，成功染藍後
，相信未會再有更大利好消息，故不少資金沽貨獲利。他預計未來農夫山泉將受制於５０元，因
過去一個多月都未能重上５０元，現價買入升幅不大。而１月時農夫山泉股價一度跌落４４元水
平，距現價有８至１０％回調空間，故建議於４５元附近買入有較強防守性。（ｈｃ）

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