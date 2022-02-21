《娥姐錦囊－張賽娥》本港難全民禁足強檢，如何隔離患者成挑戰

《娥姐錦囊》本港第五波疫情嚴峻，林政長官林鄭月娥上周表示，已準備全民檢測，並正構

思以身份證劃分去安排市民檢測，預料２至３個月才能令疫情穩定。由於細節未定，暫難評估成

本效益，但強檢發現大量隱形帶菌者後，如何隔離診治，將成挑戰，期望當局盡量減少檢測對香

港經濟和民生之影響，避免勞民傷財，而香港作為國際金融中心，難以完全禁足配合強檢，惟盼

市民減少社交活動，令疫情加快受控。

雖然內地成功封城，但香港城市管理機制不及內地嚴密，加上私隱問題，香港在封閉管理及

追縱方面，難度較內地高，即使本港金融市場不少操作，已可透過網上進行，但始終仍有部分環

節必須實體處理，建議當局可考慮分區輪流檢測，就如現時圍封強檢般，檢測完成後，可以在區

內活動，但不能跨區前往未檢測的區域，若檢測人手充足，可望在一星期內完成。

近日全球疫情似有緩和之勢，歐洲多國單日新增確診數字漸見回落，相反香港經過８０日清

零後，面對第五波疫情來勢洶洶，似乎措手不及，這次若進行全民強檢，便要做好應變準備，一

旦檢測後發現數以萬人確診，也要有足夠地方隔離。

港府以動態清零為目的，不排除全民檢測，抽出大量確診者後，日後還要進行其他小型檢測

，找出之前潛伏的患者，但經過一次大規模強檢後，後續工作應較簡單。《南華證券副主席 張

賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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