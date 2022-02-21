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21/02/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》本港難全民禁足強檢，如何隔離患者成挑戰

　　《娥姐錦囊》本港第五波疫情嚴峻，林政長官林鄭月娥上周表示，已準備全民檢測，並正構
思以身份證劃分去安排市民檢測，預料２至３個月才能令疫情穩定。由於細節未定，暫難評估成
本效益，但強檢發現大量隱形帶菌者後，如何隔離診治，將成挑戰，期望當局盡量減少檢測對香
港經濟和民生之影響，避免勞民傷財，而香港作為國際金融中心，難以完全禁足配合強檢，惟盼
市民減少社交活動，令疫情加快受控。
　　雖然內地成功封城，但香港城市管理機制不及內地嚴密，加上私隱問題，香港在封閉管理及
追縱方面，難度較內地高，即使本港金融市場不少操作，已可透過網上進行，但始終仍有部分環
節必須實體處理，建議當局可考慮分區輪流檢測，就如現時圍封強檢般，檢測完成後，可以在區
內活動，但不能跨區前往未檢測的區域，若檢測人手充足，可望在一星期內完成。
　　近日全球疫情似有緩和之勢，歐洲多國單日新增確診數字漸見回落，相反香港經過８０日清
零後，面對第五波疫情來勢洶洶，似乎措手不及，這次若進行全民強檢，便要做好應變準備，一
旦檢測後發現數以萬人確診，也要有足夠地方隔離。
　　港府以動態清零為目的，不排除全民檢測，抽出大量確診者後，日後還要進行其他小型檢測
，找出之前潛伏的患者，但經過一次大規模強檢後，後續工作應較簡單。《南華證券副主席　張
賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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