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21/02/2022 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，爆買美團狂沽騰訊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指低開２１８點，報２４１０９點。最高跌９６點報
２４２３１點，最低跌３２８點報２３９９８點。恒指收報２４１７０點，跌１５７點或
０﹒６５％。
　　按額度計算，北水全日淨買入２１﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１４３７﹒４９億元增加１３﹒９％。其中港股通成交３８０﹒５億元，佔總成交
２６﹒５％。

＊擬推降低餐飲業經營成本政策＊

　　據國家發改委網站，國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的
若干政策》的通知。其中指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，
降低相關餐飲企業經營成本。引導互聯網平台企業對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的
餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。
　　美團跌３﹒９９％報１８０﹒５元，北水淨買入３２﹒２億元；中國移動升２﹒０１％報
５５﹒９元，北水淨買入６﹒４億元；碧桂園服務升１﹒０７％報５２﹒１５元，北水淨買入
２﹒８億元。
　　騰訊控股跌５﹒２３％報４４５﹒４元，北水淨賣出３０﹒１億元；快手跌７﹒２９％報
８７﹒１５元，北水淨賣出３﹒５億元；工商銀行升０﹒８４％報４﹒８３元，北水淨賣出
３﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　３２﹒１６
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　６﹒４１
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　２﹒７７
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　２﹒１３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　－３０﹒１５
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－３﹒５１
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－３﹒３７
　　聯想集團　（００９９２）　　　　　－２﹒５６
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－２﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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