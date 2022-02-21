【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒８億人幣，爆買美團狂沽騰訊

《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指低開２１８點，報２４１０９點。最高跌９６點報
２４２３１點，最低跌３２８點報２３９９８點。恒指收報２４１７０點，跌１５７點或
０﹒６５％。
按額度計算，北水全日淨買入２１﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、中國移動（００９４１）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１４３７﹒４９億元增加１３﹒９％。其中港股通成交３８０﹒５億元，佔總成交
２６﹒５％。
＊擬推降低餐飲業經營成本政策＊
據國家發改委網站，國家發展改革委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的
若干政策》的通知。其中指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，
降低相關餐飲企業經營成本。引導互聯網平台企業對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的
餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。
美團跌３﹒９９％報１８０﹒５元，北水淨買入３２﹒２億元；中國移動升２﹒０１％報
５５﹒９元，北水淨買入６﹒４億元；碧桂園服務升１﹒０７％報５２﹒１５元，北水淨買入
２﹒８億元。
騰訊控股跌５﹒２３％報４４５﹒４元，北水淨賣出３０﹒１億元；快手跌７﹒２９％報
８７﹒１５元，北水淨賣出３﹒５億元；工商銀行升０﹒８４％報４﹒８３元，北水淨賣出
３﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ３２﹒１６
中國移動 （００９４１） ６﹒４１
碧桂園服務 （０６０９８） ２﹒７７
安踏體育 （０２０２０） ２﹒１３
中國海洋石油 （００８８３） １﹒３４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －３０﹒１５
快手 （０１０２４） －３﹒５１
工商銀行 （０１３９８） －３﹒３７
聯想集團 （００９９２） －２﹒５６
建設銀行 （００９３９） －２﹒４３
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