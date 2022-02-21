《美元走勢－羅明立》暫時仍可優先考慮部署高沽歐元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒９５ １１５﹒１２ １１４﹒８８

歐元╱美元 １﹒１３６８ １﹒１３７０ １﹒１３１３

英鎊╱美元 １﹒３６２５ １﹒３６２６ １﹒３５８６

美元╱瑞郎 ０﹒９２０２ ０﹒９２１６ ０﹒９１９５

美元╱港元 ７﹒７９９４ ７﹒８０１９ ７﹒７９９１

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《美元走勢》上周五（１８日）美匯指數繼續在９６附近震盪，美國１月成屋銷售年化總數

升至６５０間，好過預期。英國１月零售銷售按月升１﹒９％，高於預期的１﹒２％。市場焦點

仍然集中在烏俄的邊境局勢。美國和北約堅稱，俄羅斯仍在烏克蘭附近集結軍隊，烏克蘭東部政

府軍跟親俄武裝份子衝突加劇，而聯儲局有官員淡化３月加息０﹒５％的預期。

美匯指數上周五衝上９６﹒１５後，今日（２１日）開市又跌回９５﹒８５。歐元曾經下挫

至１﹒１３低位，初步支持在１﹒１２７０。市場相信歐洲央行年底會首次加息，若烏俄局勢緊

張的因素未有令歐元加速下跌的話，小心之後有反彈。暫時仍然可優先考慮部署高沽，初步阻力

位於１﹒１４００。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３７５ １﹒１２８０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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