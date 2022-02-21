【新冠肺炎】長實主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性

《經濟通通訊社２１日專訊》長實集團（０１１１３）發言人於上周六（１９日）表示，主
席李澤鉅接受新冠病毒測試，結果呈陰性，但仍有咳嗽症狀，他接獲各方問候，對此衷心多謝各
界關心。
據了解，李澤鉅曾接觸一名確診的尼泊爾籍保安，因此特別小心，並進行檢測。雖然檢測結
果為陰性，為謹慎起見，仍會自我隔離。
李澤鉅因身體不適，上周五（１８日）缺席由中聯辦主任駱惠寧主持的網上「香港社會同心
抗疫行動會商會」。（ｂｉ）
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