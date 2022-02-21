【預算前瞻】預算案封面啡色，陳茂波：只要悉心澆灌香港未來更好

《經濟通通訊社２１日專訊》財政司司長陳茂波表示，考慮到防疫需要，本周三（２３日）

將以視像方式發表新一份《財政預算案》。他在網誌中撰文指，今次預算案的封面會採用啡色，

反映他在編製預算案時的思緒，指泥土之美不在悅目，而是蘊藏豐富的養份可以讓樹苗茁壯成長

；樹幹再強，還須根深穩扎，才能不懼風雨、枝繁葉茂，他堅信「一國兩制」下香港這片土壤，

只要悉心澆灌，一定可以成就更美好的未來。

他表示，近月本港形勢急速惡化，新一波疫情迅速蔓延，威脅市民的健康和生命安全，嚴重

打擊經濟活動及社會運作。考慮到防疫需要，他將以視像方式於立法會會議發表本屆政府最後一

份財政預算案。

他續指，第五波疫情來勢凶猛，令原本自去年開始處於復蘇軌道上的經濟，遇上突如期來的

沉重壓力，令很多人感到沮喪、甚至陷入困難。這與預算案諮詢初期的情況相距甚遠，政府需要

積極應對挑戰，配備充足的資源，全力抗擊疫情；也要盡力為市民和中小企紓困，穩住大家的信

心，同時也要部署中長期的經濟發展並確保經濟及金融安全。

他提及，對內，需盡快遏止這一波疫情，這關係到市民的健康、公共服務的維持、打工仔的

飯碗，以至整體社會和經濟的正常運作。對外，複雜多變的國際政治和經濟環境，隨時會牽動香

港這個細小和全開放的經濟體，引發市場波動和風險，有必要小心防範。（ｂｎ）

