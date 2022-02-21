【大行報告】外賣平台面臨降費美團股價受壓，一文看清大行觀點！

《經濟通通訊社２１日專訊》上周五（１８日），據國家發改委網站，國家發展改革委等部

門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》的通知。其中指出，引導外賣等互

聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。引導互聯網平台

企業對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠。

消息公布後，美團（０３６９０）上周五股價應聲下跌，盤中曾跌逾一成七，收市亦下跌近

一成半。券商陸續發表研究報告，普遍指市場擔憂過度，周五股價過度調整。當中高盛指出，股

價在消息發布後過度調整，上周五單日市值縮水逾２０００億港元，意味著市場考慮到美團每宗

外賣的ＥＢＩＴ將減少０﹒４元（人民幣．下同），不過相信其２０２５年每宗外賣利潤１元的

目標仍然是可達到的，維持其「買入」評級，目標價３００港元。



＊富瑞：發改委支持措施不只針對外賣行業＊



富瑞則指出，國家發改委強調的支持措施涵蓋了服務業的多個領域，以帶動疫情後的消費和

經濟復甦，涵蓋包括零售和旅遊在內的多個行業，而不只針對外賣行業，美團一直有向商戶提供

支持，並在２０２１年升級其業務經營。集團以「零售＋科技」為中心，該行對其強大的執行力

和於持續擴大市場中滿足不同消費者的需求印象深刻，維持「買入」評級，目標價３４６港元。

中信證券就表示，市場擔憂已過度，政策層面更不意味著新一輪政策監管，建議理性對待，

而美團的基礎服務費率在互聯網行業無論是國內還是全球比較看均已處很低水平。該行指，商戶

的經營提升對平台也是一種正面帶動，預計對外賣每單營業利潤影響也較為有限。（ｃｗ）



表列大行對美團最新目標價及評級：

大行 評級 目標價（港元） 分析重點

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高盛 買入 ３００ 股價過度調整，相信２０２５年目標可達到

富瑞 買入 ３４６ 發改委非只針對外賣行業，美團去年已完成整改

野村 買入 ３３６ 料美團即將發布的支持措施或與２０２０年類似

花旗 買入 ３４２ 料整體變現影響可控且有限，拋售增加買入機會

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