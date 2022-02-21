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21/02/2022 15:04

【新冠肺炎】陳智思：動態清零要全民抗疫，疫情令人心痛也有鬥志

　　《經濟通通訊社２１日專訊》團結香港基金舉辦網上防疫抗疫論壇，行政會議召集人兼團結
香港基金副主席陳智思致辭時表示，本港新冠確診數字大幅上升，很多人滯留社區，長者及兒童
要在醫院戶外帳篷等候，更有３歲及４歲小童不治，有人會問「點解香港變成咁、不堪一擊」。
他指出，因為確診數字以幾何式上升，即使先進國家亦束手無策，未能應付。陳智思強調，向病
毒投降並非選項，動態清零要全民抗疫，目前情況令人心痛也要有鬥志。
　　陳智思讚揚大批市民克服內心恐懼，冒著寒風排隊接種新冠疫苗，讚揚醫護人員站在抗疫第
一線。他指出，抗疫英雄遍布全港，不分陣營同心抗疫，大批市民加入各區義工團隊，今日的義
工隊數目是有史以來最多，要向他們致敬。
　　陳智思提到，在國家主席習近平親自關懷下，動員內地多個部門支援香港，體現祖國永遠是
香港的堅強後盾，疫情最艱難之時可能仍未到，但香港得到國家及各方支援，相信必定能夠戰勝
疫症。

＊盧寵茂：與病毒共存只會令大家共赴黃泉＊

　　參與論壇的香港大學深圳醫院院長盧寵茂表示，與病毒共存只會令大家共赴黃泉，他以醫治
肝癌為例，以切除手術尋求根治，動態清零正正就是要切除病患，保障市民健康。
　　他指出，香港目前的醫療無法負荷，封區會是最後策略，又指英國曾經３次封城，亦曾發出
居家令，歐美國家嘗試過清零卻做不到，因此將「與病毒共存」合理化。（ｃｗ）

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