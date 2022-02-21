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21/02/2022 16:06

【新冠肺炎】恒隆地產撥款１千萬支援抗疫，適時提供商場租金寬減

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒隆地產（００１０１）宣布，透過「恒隆抗疫基金２﹒０」
撥款１０００萬港元，全力支持香港抗疫工作，當中包括積極研究提供旗下項目的場地作為新冠
疫苗接種點，以便市民接種新冠疫苗。基金首階段將向前線抗疫人員及基層家庭及學童捐贈防疫
及生活物資，以解燃眉之急。

＊洽商將旗下項目改裝成新冠疫苗接種中心＊

　　恒隆現正與政府蹉商將旗下項目改裝為新冠疫苗接種中心，如有需要，「恒隆抗疫基金　
２﹒０」亦會撥款支持政府建造　及營運「方艙醫院」，全方位支援社區抗疫設施。
　　「恒隆抗疫基金　２﹒０」首階段會捐贈「抗疫關愛包」，針對性向一班勞苦功高的前線清
潔人員及「抗疫的士」司機致以衷心的感謝，及向低收入家庭及學童送上支援，物資將會分階段
透過社福機構派發予基層家庭及學童。此外，公司亦將與車隊公司磋商，希望能夠提供免費接載
服務予基層家庭學童接種新冠疫苗。

＊實行辦公室員工在家工作＊

　　恒隆已實行辦公室員工在家工作，同時為緊守崗位的前線員工提供防疫物資。此外，恒隆會
因應個別商場租戶面對的經營狀況，繼續適時提供租金寬減，共渡時艱。
　　恒隆於２０２０年２月撥款１０００萬元人民幣首次成立「恒隆抗疫基金」，透過各針對性
項目支援香港及內地的抗疫工作，幫助急切受影響的基層人士，當中包括捐出６００萬人民幣資
助在武漢興建雷神山醫院。（ｓｌ）

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