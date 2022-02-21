【新冠肺炎】練馬師葉楚航新冠病毒檢測呈陽性

《經濟通通訊社２１日專訊》馬會表示，練馬師葉楚航在今早進行的定期新冠病毒檢測呈陽
性，已為他安排隔離，等待當局的進一步指示，他亦不能參加晨操及賽事，直至另行通知，馬會
正追查是否有密切接觸者，並將按規定安排隔離及檢測。
馬會指出，葉楚航於上星期所有核酸檢測中，包括昨天的結果均屬陰性，因此仍可出席昨天
的沙田賽事及今早的晨操。（ｂｎ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話21/02/2022
兩恒指新貴表現迥異 農夫山泉曾急跌 聯想飆升半成
|大行報告21/02/2022
美團「劫」後怎麼辦 大行叫BUY等反彈
|財經熱話21/02/2022
【跌過龍？】美團兩日瀉逾15% 半日錄近11億淨掃貨有啟示！
|FOCUS21/02/2022
【FOCUS】中房美股 霧裏看花
|財經熱話21/02/2022
海底撈發盈警 股價先高後低 大摩祝福無力挽
|市場動向21/02/2022
安永管理諮詢服務 實現企業綠色轉型
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰