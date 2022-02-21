【新冠肺炎】練馬師葉楚航新冠病毒檢測呈陽性

《經濟通通訊社２１日專訊》馬會表示，練馬師葉楚航在今早進行的定期新冠病毒檢測呈陽

性，已為他安排隔離，等待當局的進一步指示，他亦不能參加晨操及賽事，直至另行通知，馬會

正追查是否有密切接觸者，並將按規定安排隔離及檢測。

馬會指出，葉楚航於上星期所有核酸檢測中，包括昨天的結果均屬陰性，因此仍可出席昨天

的沙田賽事及今早的晨操。（ｂｎ）

