【新冠肺炎】消息：港區全國政協常委毋須出席下周常委會

《經濟通通訊社２１日專訊》消息指，港區全國政協常委獲通知毋須出席在下周的常委會，

只須出席下月的全體政協會議。

港區全國政協常委原定於今日出發到深圳隔離，現已改為與政協委員本周四（２４日）乘專

車到深圳，隔離７天後，再飛往北京出席下月的全體政協會議。

全國政協常委唐英年的司機及兩名秘書家人染疫，有緊密接觸、檢測呈陰性的唐英年請假，

不出席全國政協會議。據了解，有多名政協常委及委員已請假。（ｂｉ）

